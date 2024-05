Montella beruft Uzun in den vorläufigen EM-Kader der Türkei

Zum sechsten Mal nimmt die Türkei an der Endrunde einer Europameisterschaft teil. Im 35 Mann starken vorläufigen Kader finden sich drei in Deutschland aktive Profis wieder. Der 18 Jahre alte Can Uzun hatte erst im März sein Debüt gefeiert.

Can Uzun darf auf die Teilnahme an der EM in Deutschland hoffen. Anadolu via Getty Images