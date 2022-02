Montagsspiele, "Anfield Süd" und ein Chelsea-Sieg vor genau 17 Jahren

Zwei Champions-League-Sieger, zwei Klub-Weltmeister, zwei deutsche Trainer - ein Finale. Wenn sich der FC Chelsea und der FC Liverpool am Sonntag im Wembley-Stadion gegenüberstehen, schaut die Fußball-Welt nach London, obwohl dort nur der Ligapokal auf dem Spiel steht. Doch auch der kleinere englische Pokalwettbewerb hat seine Geschichte mit ihrem großen aktuellen Reiz.

Der League Cup ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass es auch vor der Zeit des sogenannten modernen Fußballs um Geld ging und damit zwangsläufig um die Frage, wie groß die Stücke vom Kuchen sind, die Klubs, Ligen und Verbände abbekommen. Ende der 1950er Jahre erkannten die englischen Profivereine eine neue Konkurrenz durch die zunehmend populärer werdenden Europapokalwettbewerbe, gleichzeitig wollten sie dem mächtigen englischen Verband FA die Stirn bieten. Heute (Veranstalter English Football League plus Premier League) wie damals (1. bis 4. Division) sind die 92 Profiklubs aus England und Wales startberechtigt, kein Amateurverein.

Wie es zu den Montagsspielen kam

Als es schließlich losging mit der zweiten nationalen "Cup Competition", hatten zwei Faktoren den entscheidenden Ausschlag gegeben: rückläufige Zuschauerzahlen in den Punktspielen und die Errichtung von Flutlichtanlagen in immer mehr Stadien, was Abendspiele an Wochentagen ermöglichte. So wurden die Montagsspiele geboren!

Die ersten League-Cup-Partien am 26. September 1960, einem Montag, gewannen West Ham United (3:1 gegen Charlton Athletic) und Bristol Rovers (2:1 gegen den FC Fulham). Maurice Cook schoss mit dem 1:0 für Fulham in der 9. Spielminute das erste Ligapokal-Tor überhaupt, 20.022 Zuschauer erlebten das im Stadion. 12.496 wohnten dem Sieg der "Hammers" bei.

1961: Aston Villa wird Premieren-Sieger

Der Premierengewinner wurde erst nach dem Beginn der folgenden Saison ermittelt. Im August 1961 ging Rotherham United vor 12.226 Zuschauern als 2:0-Sieger aus dem ersten Endspiel gegen Aston Villa hervor. Doch der Favorit aus Birmingham setzte sich im Rückspiel Anfang September vor mehr als 30.000 Fans nach Verlängerung mit 3:0 durch.

Wenngleich zunächst nicht immer alle teilnahmeberechtigten Klubs starteten, das war in der Saison 1969/70 erstmals der Fall, gewann der Wettbewerb im Schatten des traditionsreichen FA Cup an Popularität, zumal auch hier Sensationen nicht ausblieben. Als die Entscheidung 1967 erstmals mit einem Finale und gleichzeitig erstmals in Wembley herbeigeführt wurde, schlug Drittligist Queens Park Rangers den Erstligisten West Bromwich Albion 3:2 (nach 0:2-Rückstand) - dumm nur, dass sich der Gewinner zwar für den Messepokal, den Vorgänger des UEFA-Cups, qualifizierte, dies jedoch nur für Klubs der First Division galt, somit nicht für die unterklassigen Londoner.

In der Saison 1974/75 wurde die damalige "Übermannschaft", Meister Leeds United, von Viertligist Chester abserviert. So groß war auch der Klassenunterschied, als Chelsea 1989 von Scarborough ausgebootet wurde. 2010 blamierte sich Liverpool gegen Northampton Town aus der viertklassigen League Two.

Der "Milk Cup"

Der League Cup verschaffte den im FA Cup früh Ausgeschiedenen willkommene Einnahmen, die Qualifikations-Chance für Europa wertete den Wettbewerb weiter auf. 1982 floss durch einen Namenssponsor, die Marketing-Abteilung der nationalen Milch-Wirtschaft, zusätzlich Geld - auch wenn der "Milk Cup" leichtes Futter für Witzbolde war.

Zu den weiteren Hauptsponsoren zählten danach Brauereien wie Carling. Seit 2017 ist es der Carabao Cup. So heißt der Energy-Drink des aktuellen thailändischen Titelsponsors. Liverpool gewann den ersten Milk Cup, als es von 1981 bis 1984 in diesem Wettbewerb viermal in Folge triumphierte. Nicht zuletzt deshalb nennen die Fans der Reds Wembley seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre "Anfield South". Klublegende Ian Rush ist heute noch mit insgesamt 49 Treffern der Ligapokal-Rekordtorschütze.

Viermal hintereinander hat auch Manchester City den kleinen Cup gewonnen, von 2018 bis 2021, zuletzt mit einem 1:0 gegen Tottenham Hotspur. Mit jeweils acht Erfolgen haben Liverpool und ManCity die meiste "Silverware" dieser Art in der Vitrine stehen. Vier League-Cup-Finals hat Liverpool verloren, kein Klub stand öfter in einem Finale (zwölfmal). Chelsea, der Gegner mit formellem Heimrecht am Sonntag, gewann diesen Pokal fünfmal, verlor drei Endspiele.

Chelsea gegen Liverpool 2005: Ein Eigentor von Steven Gerrard

Am Finaltag 2022 wird es genau 17 Jahre her sein, dass die Blues Liverpool mit 3:2 bezwangen. Ein Eigentor von Reds-Ikone Steven Gerrard zum 1:1 zehn Minuten vor dem Schlusspfiff hatte eine Verlängerung des Endspiels am 27. Februar 2005 bewirkt. Ausgetragen wurde es wegen der Bauarbeiten für das neue Wembley nicht in "Anfield Süd", sondern im Millenium-Stadium in Cardiff.

2012 holte der LFC gegen den damaligen Zweitligisten Cardiff City zuletzt den Ligapokal - dank eines 3:2 im Elfmeterschießen. Vier Jahre später, im ersten Finale mit dem Trainer Jürgen Klopp, ging das Shoot-out gegen Manchester City mit 1:3 verloren. Willy Caballero im Tor der Skyblues wehrte drei Elfer ab.

Chelseas Erinnerungen sind frischer: 2015 feierte es einen 2:0-Endspielsieg gegen Tottenham. 2019 mussten sich die Blues mit Antonio Rüdiger in ihren Reihen im Elfmeterschießen Manchester City mit Leroy Sané und Ilkay Gündogan 3:4 geschlagen geben. 81.775 lautete da die offizielle Zuschauerzahl. Der unbedeutendste Wettbewerb, in dessen ersten Runden vor allem die Trainer der international beschäftigten Topklubs seit den 1990er Champions-League-Jahren gerne mal B-Teams nominieren, ist spätestens im Finale dann doch mit großem Prestige aufgeladen. So wie an diesem Sonntag.