Montag verletzt sich bei WM-Test der Sprint-Staffel

Der ohnehin ersatzgeschwächten Sprint-Staffel droht wenige Wochen vor dem Start der Leichtathletik-WM ein weiterer Ausfall. Startläuferin Jennifer Montag verletzte sich und musste mit dem Rollstuhl abtransportiert werden.

Jennifer Montag verletzte sich beim Diamond-League-Meeting in London und verschärft die Verletzungssorgen der deutschen Sprint-Staffel. IMAGO/Eibner

Die ersatzgeschwächte deutsche Sprint-Staffel um Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper hat eine missglückte Generalprobe für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest erlebt. Das Quartett schied beim Diamond-League-Meeting über 4x 100 Meter am Sonntag in London früh aus. Jennifer Montag, Lilly Kaden, Lückenkemper und Rebekka Haase wollten sich nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Lisa Mayer und Alexandra Burghardt eigentlich gegen starke Konkurrenz testen.

Bereits der erste Wechsel von Montag zu Kaden kam aber nicht zustande. "Jenny hat sich echt blöd verletzt. Wir haben sie bis zu einem Rollstuhl bringen können", berichtete Lückenkemper bei "Sky" und fügte an: "Wir hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist und sie sich schnell erholen wird".

Bei der WM in Eugene im vergangenen Sommer hatte die deutsche Staffel die Brinzemedaille gewonnen, wenige Wochen später bei den Europameisterschaften in München sprang gar Gold für das Quartett heraus. Von der damaligen besetzung sind verletzungsbedingt allerdings nur Lückenkemper und Haase fit.

Die Leichtathletik-WM findet dieses Jahr vom 19. bis zum 27. August in Budapest statt.