Monstergrätsche von Neuhaus als Aufbauhilfe

Die Nullnummer beim Spitzenreiter sorgt für neues Selbstvertrauen bei Borussia Mönchengladbach. Dabei half auch eine ungewöhnliche Aktion eines Feintechnikers.

Bekannt ist Florian Neuhaus eher für die feine Klinge. Für ein gutes Auge, feines Timing beim Zuspiel, im Grunde genommen eher für technisch hochwertige Aktionen in der Offensive. In Leverkusen half der zuvor nur sehr selten von Trainer Gerardo Seoane berücksichtigte Mittelfeldspieler mit einer spektakulären Defensivaktion.

Denn Sprinter Jeremie Frimpong machte sich auf Richtung Gladbacher Strafraum, verfolgt von vier Borussen. Als der Leverkusener kurz zögerte, nutzte Neuhaus seine Chance, setzte zu einer Monstergrätsche an und spitzelte dem Bayer-Profi den Ball perfekt vom Fuß. Anschließend feierte Neuhaus die Aktion mit geballten Fäusten vor dem Gladbacher Fanblock und riss auch mit dieser spektakulären Aktion seine Mitspieler mit.

Natürlich gelang nicht alles in Gladbachs Defensive, immerhin mussten die Borussen zehn Torchancen der Leverkusener zulassen, überstanden viele Phasen zwar mit großer Leidenschaft, aber eben auch einer Portion Glück. Vor allem in der ersten Halbzeit konnten sich die Fohlen kaum aus der eigenen Hälfte befreien und wurden quasi im und am eigenen Strafraum festgenagelt.

"Natürlich hätten wir lieber auch längere Phasen mit Ballbesitz gehabt, aber es ist ja auch immer eine Frage, wieviel Risiko du gegen Bayer Leverkusen eingehst. Letztlich aber überwiegt der Stolz, dass wir gegen den Spitzenreiter ohne Gegentor geblieben sind", so Julian Weigl, der nach seiner Gelb-Sperre ins Zentrum zurückgekehrt war.

Die leidenschaftliche Vorstellung und das, so Manager Roland Virkus, "solidarische Verteidigen" über 90 Minuten muss nun auch die Vorlage sein für das nächste komplizierte Auswärtstreffen. Am Samstag reist Borussia zum FC Bayern und muss sich erneut auf hingebungsvolle Abwehrarbeit einstellen.

Bleibt Neuhaus in Mönchengladbach?

Ob dann Florian Neuhaus weiter dabei ist? Es bleibt die Frage, ob die Partie in Leverkusen für ihn ein Neuanfang war oder womöglich das zunächst einmal letzte Pflichtspiel. Weil er bei Seoane lange keine Rolle spielte, kamen natürlich Wechsel-Gerüchte auf. Auch aktuell scheint zumindest ein Leihgeschäft noch in dieser Woche nicht ausgeschlossen.

Fragezeichen also um Neuhaus, unklar ist in jedem Fall, wie die Mittelfeld-Besetzung in München aussehen wird. Manu Koné jedenfalls musste in Leverkusen zeitig vom Platz, für 90 Minuten reicht es bei ihm noch nicht. Dafür kam aber Rocco Reitz wieder ins Team, zumindest für einen Teil-Einsatz, nachdem er wegen muskulärer Probleme nur reduziert hatte trainieren können.

Hoffnung besteht offenbar auch auf einen Einsatz von Top-Scorer Alassane Plea, der in Leverkusen nicht zum Kader gehört hatte. Der Franzose, wegen einer Fußprellung außen vor, soll am Dienstag zumindest teilweise wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.