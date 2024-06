Monsterblocks und aufschlussreiche Heat Map: Rüdigers Gala in Grafiken

Antonio Rüdiger war in Dortmund der beste Mann auf dem Platz. Ein Blick auf einige mit Grafiken unterlegte Statistiken des DFB-Abwehrspielers beim 2:0 gegen Dänemark.

Spieler des Spiels, sowohl für den kicker als auch für die UEFA: An Antonio Rüdiger (kicker-Note 1,5) kam am Samstagabend keiner vorbei - im wahrsten Sinne des Wortes.

Der 31-Jährige, dessen Einsatz lange auf der Kippe stand, war fast immer da, wo es brannte. Doch Rüdiger gewann nicht nur seine Zweikämpfe, er verzeichnete auch die meisten Ballgewinne beim DFB-Team. Siebenmal gelang das dem Abwehrspieler von Real Madrid. Besonders erfolgreich war er dabei im rechten Mittelfeld, wie die Grafik zeigt.

Damit war er auch in dieser Statistik bester Deutscher - allerdings nicht derjenige mit der besten Statistik überhaupt auf dem Platz. Der Däne Pierre-Emile Höjbjerg, der für den FC Bayern München und Schalke 04 insgesamt 56 Bundesligaspiele (2 Tore) absolvierte, luchste den DFB-Spielern sogar achtmal den Ball ab.

Die Ballgewinne von Antonio Rüdiger

Das rechte Mittelfeld war für Rüdiger sowieso die bevorzugte Zone, wie die Heatmap weiter unten zeigt. Kein Wunder, sein Innenverteidiger-Pendant Nico Schlotterbeck beackerte als Linksfuß eher die andere Seite, auch der Dortmunder wusste dabei übrigens zu überzeugen (kicker-Note 2). Rüdigers vier klärende Aktionen übertraf bei Deutschland schließlich nur Schlotterbeck (5).

Auch auf dieser Grafik wird nochmal deutlich, dass Rüdiger die meisten seiner 82 Ballaktionen auf Höhe der Mittellinie verzeichnete, rund um den Elfmeterpunkt war er ebenfalls einige Male gefordert.

Doppelt so viele Blocks wie alle anderen zusammen

Die Heat Map mit Rüdigers Ballaktionen

Besonders auffällig waren aber die erfolgreichen Blocks. Einen in der Schlussphase feierte er besonders ausgiebig, indem er am Boden liegend die Arme nach oben riss und lautstark jubelte. "Ich bin ein emotionaler Spieler auf dem Platz. Es war ein wichtiger Block, es war wie ein eigenes Tor", sagte Rüdiger über die Szene kurz vor dem Abpfiff. "Es hätte ein Tor fallen können, deswegen habe ich so gejubelt.

Insgesamt war er viermal als Feuerwehrmann gefordert, einmal bügelte er seinen eigenen Stellungsfehler mit einer erfolgreichen Grätsche gegen Christian Eriksen im letzten Moment aus. Ansonsten gelang es lediglich dem eingewechselten Emre Can und Jannik Vestergaard je einmal, einen Schuss zu blocken.

Eine starke Leistung Rüdigers, und das trotz der gegen die Schweiz (1:1) erlittenen Oberschenkelzerrung. Rüdiger selbst hatte übrigens nie Zweifel an seinem Einsatz. "Ich habe mein Programm durchgezogen. Ich wusste von Anfang an, dass ich dabei sein werde."