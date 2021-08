"Monster" Kobel und die Torwart-Situation beim BVB

Gregor Kobel steht vor der Pflichtspielpremiere für Borussia Dortmund: Der 23-Jährige soll im Tor des BVB dauerhaft Stabilität ausstrahlen - und im besten Fall eine neue Ära prägen. Sein Trainer Marco Rose nimmt ihn vor dem Pokalspiel in Wiesbaden in die Pflicht.

Nein, zu überhören ist dieser junge Mann im Tor des BVB nicht: Gregor Kobel - das war schon so, als er für den VfB Stuttgart zwischen den Pfosten stand - redet gern während des Spiels. Er dirigiert seine Vorderleute, treibt sie an, pusht sich auch mal selbst. Und all das mit einer unverkennbaren, lauten, fast bellenden Stimme. In Verbindung mit seiner Statur (1,95 Meter Körpergröße, 88 Kilogramm Körpergewicht) ergibt das eine durchaus beeindruckende Erscheinung - und das ist bekanntlich nicht das Schlechte für einen Torwart, dem es selten schadet, wenn der gegnerische Angreifer ein wenig Angst, zumindest aber gehörigen Respekt vor ihm hat. Sein früherer Trainer Pellegrino Matarazzo (Stuttgart) sagte einst über ihn, er sei "ein Monster im Tor". Und das war ausschließlich als Kompliment gemeint.

15 Millionen Euro hat der BVB für Kobel in die Hand genommen. Viel Geld für einen Torhüter, zumal im Corona-Sommer 2021 - und angesichts der Tatsache, dass in Roman Bürki und Marwin Hitz bereits zwei etablierte Keeper im Kader der Borussia stehen. Doch die beiden Landsmänner von Kobel sorgten in der vergangenen Saison nicht für die nötige Stabilität und Konstanz im Tor. So tat sich eine Baustelle auf, die Dortmund mit Kobel zu schließen erhofft - und zwar dauerhaft. Bis 2026 gilt der Vertrag des Schweizer EM-Teilnehmers. Er soll im Idealfall eine neue Ära im Tor der Borussia prägen.

Ich habe Bock auf die Saison, Bock auf die Herausforderung. Gregor Kobel

Dass er überhaupt zur Europameisterschaft fuhr, war allerdings eine Überraschung. Der damalige Schweizer Nati-Trainer Vladimir Petkovic nominierte Kobel nach der EM-Vorbereitung zunächst nicht für den finalen Kader. Gerüchten zufolge, weil Petkovic den Ehrgeiz Kobels fürchtete. Als sich jedoch Ersatzkeeper Jonas Omlin während der Euro verletzte, rückte der Neu-Dortmunder nach. Ein Spiel allerdings absolvierte er nicht. Weshalb er auch nicht seinen Urlaubanspruch voll ausnutzte, sondern einige Tage früher in die Vorbereitung bei seinem neuen Klub einstieg.

"Es gilt, sich an das neue Umfeld zu gewöhnen, an die neuen Kollegen, das neue System", sagte Kobel in einem Interview mit den Klubmedien zu den Gründen, warum er früher einstieg als nötig. "Ich habe Bock auf die Saison, Bock auf die Herausforderung." Nach der Ausbildung beim Grasshoppers Club, beim FC Zürich und in Hoffenheim, wo er auch erste Profi-Einsätze absolvierte, behauptete er sich erst beim FC Augsburg im Abstiegskampf, dann stieg er mit Stuttgart in die Bundesliga auf und etablierte sich dort in der Saison 2020/21. Kobel nennt seinen Werdegang "eine geile Reise", jetzt gelte es, "weiter fleißig zu sein, damit es so weitergeht".

Rose: Kobels Nummer-1-Status "nicht in Stein gemeißelt"

In Dortmund werden Ansprüche und Druck noch einmal anders, ja, größer sein als auf seinen vorherigen Stationen. "Wenn wir Gregor holen, dann als Nummer 1", sagt sein neuer Trainer Marco Rose vor dem Pflichtspielauftakt im Pokal beim SV Wehen Wiesbaden am Samstag und nimmt Kobel in die Pflicht: "Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Er muss zeigen, dass das Trikot nicht zu schwer ist. Die anderen Jungs machen von hinten Druck." Das gelte explizit nicht nur für Hitz, sondern auch für Bürki, der sich in der bisherigen Vorbereitung nicht in die Schmollecke verzog. "Bislang", sagt Rose, "bin ich sehr damit einverstanden, mit welcher Bereitschaft die Jungs trainieren. Sie machen es mir und Matze (Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber, Anm. d. Red.) trotz der für sie speziellen Situation leicht."

"Konkurrenz", sagt Kobel, "macht jeden besser, holt noch einmal etwas aus einem heraus." Und Entwicklungspotenzial bei sich selbst sieht er durchaus. Sowohl im eigentlichen Torwartspiel als auch im Spiel mit dem Ball, dass während seiner Ausbildung stets ein elementarer Bestandteil der täglichen Arbeit war. "Ich habe von klein auf gelernt, von hinten heraus Aufbauspieler zu sein. Aber ich habe trotzdem noch viel Luft nach oben." Den nächsten Schritt in seiner Entwicklung will er nun in Dortmund gehen. Er habe "Bock, Gas zu geben", sagt er, "um der beste Torhüter zu werden, der ich sein kann". Dass er ein richtig guter werden kann, davon sind sie in Dortmund überzeugt.