Monfils, Ronaldo und Co.: Acht Erkenntnisse aus den Australian Open

Rafael Nadal schafft Historisches und nach 44 Jahren Wartezeit darf Australien wieder zu Hause jubeln. Was bleibt sonst von diesen Australian Open?

1. Das deutsche Tennis? Zurzeit abgehängt

DTB-Bundestrainerin Barbara Rittner verwies auf die schwierigen zugelosten Gegnerinnen von Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Tatjana Maria. Damit hatte sie recht - und doch: Abgesehen von Alexander Zverev, der diesmal enttäuschte, hat das deutsche Tennis im Moment mit der Weltspitze nichts zu tun. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen spielte der DTB keine erwähnenswerte Rolle. Yannick Hanfmann, Oscar Otte, Dominik Koepfer und der ewige Philipp Kohlschreiber verabschiedeten sich allesamt klar und deutlich in der 2. Runde.

2. Medvedev fehlt es an Reife

Sportlich ist Daniil Medvedev längst eine riesige Bereicherung für die Tour, charakterlich nur bedingt. Wie er sich im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas gegenüber dem Schiedsrichter verhielt, ließ tief blicken. Kein Einzelfall: Während der On-Court-Interviews nach Siegen trollte er das Publikum mal mit einer Djokovic-Pointe und legte sich auch sonst mit jedem an, der ihm in die Quere kam. Gut für den 25 Jahre alten Russen, dass er aus all diesen Reibereien zumeist positive Energie zu ziehen vermag. Freunde macht er sich so aber wenige, auch im Publikum. Und so klang er auf der abschließenden Pressekonferenz ernüchtert. Das Kind in ihm habe an diesem Sonntag aufgehört zu träumen, er spiele von nun an nur noch für sich selbst.

3. Barty eine Klasse für sich

Vergleiche zwischen den Herren und Damen helfen niemandem. Wer Ashleigh Barty bei diesen Australian Open so spielen sah, der fühlte sich aber ungewollt an Roger Federer erinnert. Die Weltranglisten-Erste war ihren Konkurrentinnen meist derart überlegen, spielte sie mit einer solchen Eleganz aus, dass die sich über ihre Niederlagen kaum ärgern konnten. Und das, während der Druck einer ganzen Nation, eines ganzen Kontinents auf ihren Schultern lastete. "Es gibt im Moment einfach keine bessere Tennisspielerin als Ash Barty", twitterte die ehemalige Weltranglisten-Erste Victoria Azarenka. Nur Finalgegnerin Danielle Collins (zumindest im zweiten Satz) und Achtelfinalgegnerin Amanda Anisimova konnten Barty Paroli bieten. Überhaupt: Hätte die starke Anisimova (20) eine glücklichere Auslosung erwischt, nachdem sie schon Bencic und Osaka ausgeschaltet hatte, man hätte ihr das Halbfinale zutrauen können.

4. Diesmal ohne Senkrechtstarter

Erstmals seit den French Open 2013 schaffte es kein neuer Name ins Halbfinale. Alle vier Männer und alle vier Damen hatten das schon vorher bei einem Grand Slam geschafft. In Abwesenheit einiger großer Namen (Djokovic, Federer, Thiem; Serena Williams) und trotz des frühen Scheiterns anderer (Zverev; Halep, Osaka) nutzte also keine Senkrechtstarterin und kein Senkrechtstarter die Chance. Viertelfinalist Jannik Sinner kam dem noch am nächsten.

5. Die nächste Herrengeneration? Längst mittendrin

So wie Sinner (20) hat die nächste "Next Gen" in Melbourne gezeigt, dass sie fest angekommen ist. Felix Auger-Aliassime (21), Denis Shapovalov, Alex de Minaur (beide 22) und sogar Carlos Alcaraz (18) überzeugten einmal mehr auf ganzer Linie. Bald dürften sie der Generation um Zverev, Tsitsipas und Medvedev auch die großen Titel streitig machen. Sobald die altehrwürdigen Top drei irgendwann einmal abdanken ...

6. Monfils kann auch seriös

In ähnlichem Alter wie Nadal, Federer und Djokovic bewegt sich Gael Monfils. Der 35-Jährige, bei Publikum und Gegnern gleichermaßen beliebt, hat im Herbst seiner Karriere offenbar verstanden, wie er Show-Elemente und seriöses Tennis in Einklang bringen kann. Unter dem österreichischen Trainer Günter Bresnik, der Dominic Thiem in die Weltspitze führte, präsentiert sich Monfils reif und erreichte ohne Satzverlust das Viertelfinale in Melbourne. Dort hätte er dann beinahe auch Matteo Berrettini niedergerungen.

7. Kyrgios gewinnt einen Grand Slam

Apropos seriös: Nick Kyrgios darf sich ab sofort Grand-Slam-Sieger nennen. Nach all den Eskapaden und Lustlosigkeiten hätten nur die wenigsten damit gerechnet, dass diese Schlagzeile einmal wahr werden würde. Kyrgios und Kumpel Thanasi Kokkinakis waren im Doppel mit einer Wildcard angetreten, um Spaß zu haben. Den hatten sie bestens sichtbar, während ihre Kontrahenten fluchten und schimpften - über unfaire Aktionen und Zirkusnummern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer fühlten sich jedenfalls bestens unterhalten. Und vielleicht gibt dieser Titel ja auch den Einzel-Karrieren dieser beiden Auftrieb.

8. Ronaldo wirkt auch in Melbourne

Buh-Rufe von den Rängen trotz eines erfolgreichen Ballwechsels? Nein, die Fans in Melbourne kamen auf den Geschmack, spektakuläre Punkte mit Cristiano Ronaldos altbekanntem "Siuuu"-Jubelruf zu quittieren. Nicht alle Profis verstanden die positiv gemeinte Geste, Andy Murray beschrieb sie als "unglaublich irritierend". Auch Daniil Medvedev fühlte sich ausgebuht und ließ sich im On-Court-Interview nur widerwillig von Jim Courier erklären, was es damit auf sich hatte. Tennis bleibt eben ein eher konservativer Sport.