Monchi & Sampaoli: Sevillas Erfolgsduo unter Druck

Sportdirektor Monchi und Trainer Jorge Sampaoli waren 2016/17 die Architekten einer höchsterfolgreichen Saison des FC Sevilla. Fünf Jahre später ist das Duo am selben Ort wieder vereint. Doch die Tendenz geht diesmal in eine andere Richtung.

Aus Sevilla berichtet Maximilian Patak

72 Punkte holte der FC Sevilla in der Saison 2016/17 unter Jorge Sampaoli - die viertmeisten in der Vereinsgeschichte. Jene Saison, in der man außerdem ins Achtelfinale der Champions League einzog, bescherte dem Argentinier den Nationalteamtrainerposten in seiner Heimat und gilt bei den Südspaniern als eine der erfolgreichsten aller Zeiten.

Knapp fünf Jahre später ist Sampaoli zurück in Andalusien. An jenem Ort, an dem ihm der Durchbruch im europäischen Klubfußball gelang. Doch was Mitte Oktober als Überraschungscoup gefeiert wurde, könnte sich nur wenige Monate später als Missverständnis herausstellen. Der Verein hinkt den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Das Verhältnis zwischen Sampaoli und Monchi gilt, gelinde gesagt, als angespannt. Doch was war passiert?

Turnaround vor WM-Pause gelang nicht

Auf dem Papier schien erstmals alles ganz nach dem Geschmack der "Sevillistas" zu laufen. Monchi, der trotz seines eher glücklosen Roma-Intermezzos seit drei Jahrzehnten lang für Sevilla als Torhüter und Sportdirektor als Identifikationsfigur dient, und Sampaoli gaben in der bereits angesprochenen Saison 2016/17 ein höchst erfolgreiches Gespann ab. Trotz des diesmal verpatzten Saisonstarts war man sich im Süden Spaniens sicher, dass das Duo das Ruder noch herumreißen könnte.

Doch es kam anders. Sevilla, das in den vergangenen drei Spielzeiten immer zu den Top-Teams in "LaLiga" gehörte, gelang weder national noch in der Champions League der Turnaround vor der WM-Pause. In Letzterer stieg man mit fünf Punkten in die Europa League ab. In der Liga überwinterte man mit nur elf Punkten sogar auf einem Abstiegsplatz.

Kritik an Sampaoli-Spielweise

Das brachte dem einstigen Liebling der "Nervionenses" einiges an Gegenwind ein. Sampaoli, der für intensiven Pressingfußball steht, wagte vor allem zu Beginn seiner zweiten Amtszeit einige taktische Experimente und begann quasi jedes Ligaspiel mit einer neuen Grundformation. Auch während der Spiele stellte er oftmals noch in der ersten Halbzeit um.

Dieser Umstand, kombiniert mit den ausbleibenden Ergebnissen, rief Kritiker auf den Plan. Der Spielstil passe nicht zum Kader, der auf dominanten und strukturierten Ballbesitzfußball, wie unter Vorgänger Julen Lopetegui praktiziert, ausgelegt war. So die weit verbreitete Meinung in der andalusischen Medien- und Fanszene.

Sampaoli reagiert genervt auf Kader-Fragen

Nachdem man es im Sommer verabsäumte, Leistungsträger wie Jules Kounde, Diego Carlos oder Lucas Ocampos adäquat zu ersetzen, war in Sevilla jeder von einer offensiveren Transferpolitik im Winter ausgegangen. So auch Sampaoli selbst. Zu dieser kam es allerdings nicht. Ein Umstand, der dem Cheftrainer sichtlich missfiel.

"Der Kader ist, wie er ist. Wenn ich einen Kommentar dazu abgeben soll, mache ich das gegenüber den Leuten, die dafür verantwortlich sind. Intern wird es Diskussionen geben, was das Beste für den Klub ist, aber ich ziehe es vor, wenn Sie sich daran nicht beteiligen", ließ er Journalisten, sichtlich genervt, vor zwei Wochen vor dem Auswärtsspiel beim FC Barcelona (0:3) im Zuge einer Pressekonferenz wissen. Monchi hingegen zog eine zufriedene Bilanz und sprach davon, dass man "auf die Wünsche des Trainers bei der Kaderplanung eingegangen sei".

Lediglich Bryan Gil (Tottenham), Pape Gueye (Marseille) und Loïc Badé (Rennes) lockte Monchi im Winter-Transferfenster nach Andalusien. Allerdings nur auf Leihbasis. Ocampos kehrte nach einem missglückten Ajax-Engagement zurück. Immerhin erwiesen sich die Neuverpflichtungen auf Anhieb als Verstärkung. Badé ist in der zuletzt wackeligen Innenverteidigung gesetzt, Rückkehrer Gil und Mittelfeldstratege Gueye steuerten zuletzt beim 2:0-Sieg über Mallorca ein Tor bzw. einen Assist bei.

Aufwärtstrend erkennbar

Allgemein ist in den letzten Wochen ein leichter Aufwärtstrend beim FC Sevilla zu erkennen. Sieht man von dem bitteren Aus in der Copa del Rey (1:2 n.V. gegen Osasuna) und der erwartbaren Niederlage im Camp Nou bei Tabellenführer Barça ab, stehen in den letzten sechs Spielen vier Siege zu Buche. Viermal kassierte man dabei keinen Gegentreffer.

Vor allem die Erfolge gegen Cádiz, Elche und Mallorca verschaffen dem Traditionsklub viel Luft im Abstiegskampf und lassen alle Beteiligten langsam wieder von den europäischen Rängen träumen. Aktuell liegt Sevilla mit 24 Punkten auf Rang zwölf. Auch das Verhältnis zwischen Sportdirektor und Trainer dürfte wieder auf dem Weg der Besserung sein. Nach dem Sieg gegen Mallorca umarmte Sampaoli Monchi herzlich.

Rettungsanker Europa League?

Und dann gäbe es da auch noch die Europa League. Ein Bewerb, der, so könnte man meinen, quasi für den FC Sevilla erfunden worden ist. Im vergangenen Jahrzehnt gewannen die "Blanquirrojos" die Europa League nicht weniger als viermal. Mit sechs Siegen ist man insgesamt Rekordsieger.

In der Zwischenrunde trifft man auf den niederländischen Topklub PSV Eindhoven, das Hinspiel entschieden die Andalusier klar mit 3:0 für sich. Womöglich weist dieses Duell dem FC Sevilla ja den Weg aus der Krise.