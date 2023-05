Monchi: Der Messi des Managements

Wenn der FC Sevilla am Mittwoch im Endspiel um die Europa-League-Trophäe auf die AS Rom trifft, ist es für einen eine ganz spezielle Angelegenheit: Ramon Rodriguez Verdejo, genannt Monchi. In Italien blieb der Sportdirektor glücklos, doch in Sevilla wird der 54-Jährige regelrecht in den Himmel gehoben.

Oscar Arias zog den Vergleich vor vier Jahren, von José Castro ist ein ähnliches Zitat aus dem Jahre 2015 überliefert. Monchi, der Sportdirektor des FC Sevilla, hat sich längst einen Namen im europäischen Fußball gemacht, doch das alleine - legt man die Aussagen von Arias und Castro zugrunde - wird ihm noch lange nicht gerecht.

"Monchi ist der Messi der Sportdirektion", sagte einst Castro, damals wie heute Sevillas Präsident, der im Sommer 2017 Arias einstellte, als sich Monchi in Richtung AS Rom verabschiedet hatte. Arias blieb glücklos und adelte seinen Vorgänger, der später auch sein Nachfolger war, ein paar Monate nach seinem Aus in Sevilla: "Monchi ist wie Messi. Sie sind einzigartige Genies."

Jeder Sevillista müsste sein Foto im Schlafzimmer hängen haben. Ivan Rakitic

Strategisches Denken, ein gutes Näschen und Nähe zu den Fans: All das ist es, was Monchi auszeichnet und ihn zum Architekten des Aufstiegs macht, den Sevilla in den vergangenen zwei Dekaden hingelegt hat. Dass der 54-Jährige derart beliebt ist, liegt auch daran, dass er aus den eigenen Reihen kommt.

In den Neunzigern stand Monchi im Tor der Andalusier. Wobei, eigentlich stand er nicht - er saß in aller Regel auf der Bank. Bis zu seinem Karriereende 1999 kam er in neun Jahren lediglich auf 59 Punktspiele, ein Jahr später wurde er auch deshalb Sportdirektor, weil der Klub finanziell äußerst angeschlagen und gerade mit 17 Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz als Tabellenletzter in die 2. Liga versetzt worden war.

Es war also eine äußerst heikle Lage, in der Monchi sein Amt antrat. Was er dann aber mit seiner Akribie, seinem Gespür für Transfers und seinem Verhandlungsgeschick aus dem Verein machte, das ließ Ivan Rakitic schon vor beinahe zehn Jahren sagen: "Jeder Sevillista müsste sein Foto im Schlafzimmer hängen haben." Damals hatten die Andalusier schon einige Titel in der Ära Monchi gewonnen, doch mittlerweile sind es mehr als in über hundert Vereinsjahren zuvor.

Monchi: "Die Giallorossi sind immer noch in meinem Herzen"

Wenn Sevilla nun erneut im Finale der Europa League steht, werden die Kameras auch auf Monchi gerichtet sein. Es geht ja gegen seinen Ex-Klub, die Roma, über die er kürzlich in einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport" gesagt hat: "Die Giallorossi sind immer noch in meinem Herzen."

Monchis Zeit in der Serie A war deutlich weniger erfolgreich als jene in Sevilla ("Der Flop in Rom war zu 95 Prozent meine Schuld"), doch mittlerweile ist er ja längst wieder dorthin zurückgekehrt, wo man ihn adelt - als Messi des Managements.