Monatelange Pause: Schwere Knieverletzung bei Sankoh

Mohamed Sankohs Verletzung hat am Samstag den 5:1-Kantersieg des VfB Stuttgart über die SpVgg Greuther Fürth überschattet. Am Sonntag haben sich erste Befürchtungen bestätigt.

Der VfB ging am Sonntag zwar hinsichtlich einer Diagnose bei Sankoh nicht ins Detail, ließ jedoch in einer offiziellen Verlautbarung wissen, dass es sich um eine "schwere Knieverletzung unter Beteiligung des Kapsel- und Bandapparates" handeln würde.

Und: Der 17-jährige Angreifer muss in den kommenden Tagen operiert werden, steht danach vor einer monatelangen Zwangspause.

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat nahm Stellung: "Leider haben die eingehenden Untersuchungen die ersten Befürchtungen bestätigt. Das ist ein schwerer Schlag für uns alle, ganz besonders natürlich für Mo Sankoh. Mo hat eine tolle Vorbereitung absolviert und war insgesamt auf einem sehr guten Weg. Jetzt hat er eine schwere Zeit vor sich, in der wir ihn in jeglicher Form unterstützen werden."

Nur vier Minuten im Spiel

Sankoh war im Sommer des vergangenen Jahres von Stoke City an den Neckar gewechselt. Der Niederländer bestritt gegen Fürth sein zweites Bundesliga-Spiel, das für ihn jedoch nur wenige Minuten dauerte. In der 65. Minute eingewechselt, musste er die Partie nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torhüter Sascha Burchert bereits in der 69. Minute wieder beenden.

Beim 6:0 im DFB-Pokal beim BFC Dynamo hatte Sankoh ein Tor erzielt.