Monatelange Pause für Vidal - aber kein Karriereende

Auch mit 36 Jahren will sich Arturo Vidal noch einmal von einer schweren Verletzung erholen. Der Meniskus des früheren Bundesliga-Profis ist in der Südamerika-WM-Qualifikation sehr in Mitleidenschaft gezogen worden.

Abtransport in Santiago: Arturo Vidal beim Länderspiel gegen Kolumbien am Dienstag. IMAGO/Photosport