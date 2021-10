Monatelange Pause: 2021 für Gosens gelaufen

Robin Gosens muss eine monatelange Zwangspause einlegen. Der Nationalspieler verletzte sich in der Champions League folgenschwer.

Von schweren Verletzungen war Robin Gosens (27) in seiner Karriere bislang größtenteils verschont geblieben, jetzt aber muss er lange aussetzen. Der Linksverteidiger von Atalanta Bergamo hat sich im Champions-League-Spiel gegen Young Boys Bern (1:0) einen Sehnenabriss im Oberschenkel zugezogen und wird rund drei Monate ausfallen. Das Kalenderjahr ist für Gosens also voraussichtlich gelaufen.

Der 13-malige Nationalspieler, der damit auch die restlichen WM-Qualifikationsspiele im Oktober und November verpassen wird, hatte sich die Verletzung am Mittwoch ohne gegnerische Einwirkung zugezogen und bereits in der elften Minute ausgewechselt werden müssen. Auch für Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini ist der lange Ausfall des unumstrittenen Stammspielers ein herber Verlust.

In der laufenden Saison traf Gosens zuletzt in der Liga beim 2:1 gegen Sassuolo und zuvor in der Königsklasse bei Villarreal (2:2). In der vergangenen Spielzeit hatte er wettbewerbsübergreifend zwölf Tore und acht Assists gesammelt.