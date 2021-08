Dosenöffner Gelson Martins: Monaco bezwingt Sparta Prag mit 3:1

Niko Kovac und die AS Monaco sind in die letzte Runde der Champions League-Qualifikation eingezogen. Nach dem 2:0 Auswärtserfolg im Hinspiel setzten sich die Monegassen im Rückspiel verdient mit 3:1 durch.

Im ersten Durchgang wurden die Monegassen ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Gäste aus Prag hatten durch lediglich nach einem Fehlpass von Badiashile im Spielaufbau die Chance auf 1:0 zu stellen und nach einem Nübel-Patzer erneut eine gute Möglichkeit zum Führungstreffer (13.). In der Folge übernahm die Mannschaft von Trainer Niko Kovac allerdings die Kontrolle und setzte sich immer öfter in der Hälfte der Gäste fest. Durch Volland (21.) und Ben Yedder (34.) spielte sich die Heimmannschaft gleich zweimal in eine aussichtsreiche Abschlussposition, konnte sich aber nicht belohnen. In den ereignisarmen ersten 45 Minuten prüfte Golovin in der Nachspielzeit Prag-Keeper Florin Nita nochmal mit einem schönen Schlenzer aus der Distanz (45+1.).

Prag muss in der zweiten Hälfte mehr riskieren, um den AS Monaco unter Druck zu setzen. Für die Monegassen werden sich mit andauernder Spielzeit immer mehr Räume ergeben.

Monaco nach dem Seitenwechsel eiskalt

Im zweiten Durchgang stellten die Monegassen schnell die Weichen für das Weiterkommen. Gelson Martins sorgte nach schönem Zusammenspiel mit Volland für die Führung der Hausherren (50.). Aleksandr Golovin sorgte mit seinem trockenen Abschluss aus halblinker Position ins rechte Eck nur vier Minuten später für das 2:0 (56.).

Monaco-Trainer Niko Kovac schonte daraufhin seine Stammkräfte. Die Monegassen verpassten weitere Chancen auf das 3:0 und Prag erzielte durch den eingewechselten Moberg Karlsson den Anschlusstreffer (78.). Kurze Zeit später stellte Diop nach einer schönen Einzelaktion den alten Abstand wieder her (81.)

Auf Monaco wartet in der nächsten Runde mit Schachtar Donezk ein schweres Los. Am Freitag geht es für Volland und Co. aber erstmal zum Auswärtsspiel nach Lorient. Nach dem 1:1 im Liga-Auftakt gegen den FC Nantes wollen sich die Monegassen drei Punkte sichern.