Golovin staubt ab: Monaco überholt Nizza

Im Rennen um die internationalen Ränge fuhr die AS Monaco am Mittwochabend einen wichtigen Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Nizza ein.

Jubeltraube: Die Spieler der AS Monaco nach dem Treffer zum 1:0. AFP via Getty Images

Es war insgesamt eine Partie, die nicht die Vielzahl an Chancen vorzuweisen hatte. Im ersten Durchgang näherten sich zunächst die Gäste an, Lemina machte aus seinem freien Kopfball viel zu wenig (23.). Auf der Gegenseite war es Ben Yedder, der die erste nennenswerte Chance verbuchte (38.). Insgesamt lag ein Treffer im ersten Durchgang nicht in der Luft - und doch gingen die Hausherren mit einem 1:0 in die Kabine: Vandersons flache Flanke wehrte Benitez nach vorne ab, dort lauert Golovin und vollendete aus kurzer Distanz (45.+2). Da sah der Keeper alles andere als gut aus.

Nizza war im zweiten Durchgang also gefordert und verbuchte durch Delort auch die erste Chance (47.), insgesamt fehlte den Gästen allerdings zumeist die letzte Konsequenz im Offensivspiel. Eine gute Chance zum Ausgleich gab es aber, Delort köpfte knapp links vorbei (66.). Ansonsten ließ die Defensive der Hausherren nichts zu, offensiv setzte Monaco immer wieder Nadelstiche. Vollands Schuss lenkte Benitez über die Latte (70.) und Ben Yedders Heber nach Volland-Traumpass ging an den rechten Pfosten (71.).

Ansonsten passierte vor beiden Toren nicht mehr viel und Monaco brachte das 1:0 über die Zeit. Ein wichtiger Sieg im Kampf um die europäischen Plätze, denn die AS zog an Nizza vorbei.