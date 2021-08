Weil Nübel nicht rauskommt: Monaco spielt zum Start nur 1:1

Am Freitagabend hat die neue Ligue-1-Saison in Monaco begonnen - und hielt für die Elf von Trainer Niko Kovac sogleich eine erste Enttäuschung parat. Gegen den vergangene Saison fast abgestiegenen FC Nantes reichte es nur zu einem 1:1.

Ist beim 1:1 von Nantes nicht herausgekommen: Monacos Torwart Alexander Nübel. AFP via Getty Images

Reichlich Ballbesitz, hohe Feldüberlegenheit, mehr Spielverständnis, sauberes Passspiel: Die AS Monaco zeigte zum Start der neuen Ligue-1-Saison, warum das Team von Niko Kovac als klarer Favorit ins Rennen gegen den FC Nantes gegangen war.

Und als der agile wie trickreiche Gelson Martins bereits in Spielminute 14 seinem Gegenspieler entwischt war und direkt vor Keeper Lafont zum 1:0 einschossen hatte, deutete vieles auf den erwartbaren Dreier der Monegassen hin.



Aber denkste! Der letzte Saison fast abgestiegene Klub aus der östlichen Bretagne wehrte sich, stand defensiv stabil und kam auch dank Monacos Bayern-Leihgabe Nübel zurück. Kurz vor der Pause nämlich blieb der frühere Schalker Schlussmann bei einer Ecke auf der Linie stehen. Und weil seine Vordermänner auch nicht gut genug aufpassten, nickte Castelletto mithilfe des linken Innenpfostens zum 1:1 ein. Das zweite Tor des Abends sollte zugleich der Schlusspunkt sein, denn im gesamten zweiten Abschnitt war der monegassischen Elf um den ehemaligen Leverkusener Volland und Joker Jakobs (vormals Köln) zu wenig eingefallen.



Am Ende überstand Nantes auch noch eine wilde Szene in der 89. Minute, als unter anderem Tchouameni doppelt scheiterte. So musste sich Kovac mit seiner Elf zum Auftakt mit einem Remis begnügen.