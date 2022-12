Verflixter Buzzer-Beater: Alba verliert unglücklich in Monaco

Alba Berlin spielte in Monaco gut mit, hielt dagegen, lief aber durchweg einem Rückstand hinterher und verlor letztlich doch noch. Allerdings knapp. Die Berliner bleiben damit am Tabellenende der Euroleague.

Die diesjährige Euroleague bleibt für Alba Berlin ein trostloses Pflaster. Auch in Monaco gingen die Albatrosse letztlich leer aus - und das trotz guter Leistung. Mit 89:92 (44:52) unterlag der Meister unglücklich und kassierte so die elfte Pleite in der laufenden Euroleague-Saison. Damit bleiben die Berliner Schlusslicht von Europas Eliteklasse.

Mit 15 Punkten war Tim Schneider bester im Team von Headcoach Israel Gonzalez, der krankheitsbedingt auf die Center Christ Koumadje und Yanni Wetzell verzichten musste. Spielerisch war es ein mitreißendes Duell, indem die Monegassen immer wieder davonzogen, Alba aber stets wieder rankam und zwischenzeitlich gar in Führung lag.

Ein Knackpunkt schien nach der Halbzeit erreicht, als sich das Team von Ex-Alba-Spieler und -Trainer Sasa Obradovic zweistellig absetzte und sich den Sieg trotz furioser Aufholjagd der Gäste letztlich nicht mehr nehmen ließ.

Allerdings fiel dieser dramatischer aus als es sich die Monegassen gewünscht hätten, denn ein letztlich brauchte es einen Buzzer-Beater von weit draußen durch Elie Okobo zum 92:89-Sieg.