Monaco blockt Bayern-Anfragen noch ab - Nübels zusätzliches Hindernis

Ob Alexander Nübel in diesem Januar zum FC Bayern zurückkehrt, ist weiterhin offen - auch Torwarttrainer Toni Tapalovic könnte eine Rolle spielen.

In fünf Tagen beginnt beim FC Bayern die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte, bis dahin haben Julian Nagelsmann und Co. noch etwas Zeit, die Kräfte zu sammeln. Und zum Beispiel Fußball zu schauen. Am Mittwochabend ergab sich da eine Gelegenheit, als in Frankreich die Ligue 1 den Betrieb wieder aufnahm und Monaco bei Aufsteiger Auxerre gastierte.

Beim 3:2-Erfolg des Champions-League-Anwärters, den aktuell ein Punkt vom dritten Platz trennt, rückte zwar der 17-jährige Debütant und Doppeltorschütze Eliesse Ben Seghir in den Mittelpunkt, aus München richteten sich die Blicke jedoch eher auf den Mann, der sein 73. Pflichtspiel für die AS bestritt und dem sein siebtes Zu-null-Spiel in dieser Saison verwehrt blieb: Alexander Nübel.

Nach wie vor bemühen sich die Bayern, in Monaco vorzusprechen, um den eigentlich noch bis zum Sommer verliehenen Keeper nach dem Saisonaus von Manuel Neuer vorzeitig zurückzuholen. Bislang blockt die AS die eher zaghaften Annäherungsversuche des deutschen Rekordmeisters jedoch ab, ohne dabei die Tür zu verschließen. Für Monaco ist klar: Solange kein Ersatz bereitsteht, muss Nübel bleiben - eine vorzeitige Rückholklausel bestand schließlich nur im Sommer.

Nübel will als klare Nummer 1 zurückkehren - oder eben gar nicht

Nübel geht mit der Situation gelassen um, war am Mittwoch bei beiden Gegentoren machtlos. "Das Wichtigste für mich ist, dass die Spieler mit dem Kopf bei der Sache sind, und das ist der Fall", hatte Monaco-Trainer Philippe Clement bereits vor dem Rückrundenauftakt gesagt, einen Wechsel jedoch nicht ausgeschlossen. "Wir werden sehen. Es hängt von der Situation ab, ob es für den Verein interessant ist oder nicht."

Interessant oder eher knifflig bleibt die Situation in München. Sollte Neuer wieder vollständig fit werden und seinen bis 2024 gültigen Vertrag erfüllen, würde Nübel auch die kommende Spielzeit nicht beim FC Bayern verbringen wollen. Er weiß sehr wohl, dass die Vorzeichen nicht besonders gut sind, wenn an der Säbener Straße jeder nur die Rückkehr des fünfmaligen Welttorhüters erwartet. Nübel will als klare Nummer 1 zurückkehren - oder eben gar nicht.

Immerhin ein Punkt ist aus Bayern-Sicht erfreulich: In Monaco hat sich Nübel wie gewünscht weiterentwickelt, wies nur in der vergangenen Spielzeit eine bessere Paradenquote auf (77,3 Prozent) als jetzt (76,6). In Nübels Alter (26) hatte Neuer wiederum bereits vier Spielzeiten mit einer besseren Quote hingelegt. Bislang unerreicht blieb auch für Neuer seine herausragende Saison 2006/07, als er 82,1 Prozent der Schüsse auf sein Tor abwehrte. Trotzdem kommt er auch in der laufenden Spielzeit auf einen besseren Wert als Nübel (79,5), wobei Nübel im Schnitt 5,13 Schüsse aufs Tor bekommt, Neuer nur 3,67.

Für Nübel bleibt Tapalovic ein entscheidendes Hindernis

Wie es nun weitergeht, ist nach aktuellem Stand völlig offen. Für Nübel bleibt ein entscheidendes Hindernis Toni Tapalovic. Der Torwarttrainer, seit 2011 bei den Bayern im Dienst, ist eng befreundet mit Neuer und sogar dessen Trauzeuge, das Training speziell auf das einzigartige Spiel des Keepers zugeschnitten. Das ist wenig förderlich für dessen Vertreter und Konkurrenten.

In Monaco hatte sich extra der Sportdirektor eingeschaltet, um Nübel die bestmögliche Entwicklung zu ermöglichen. Also wurde im Zuge des Trainerwechsels von Niko Kovac zu Clement auch der Torwarttrainer ausgetauscht. Anstelle des Kroaten Vatroslav Mihacic, der mit seinen 55 Jahren nicht mehr richtig schießen konnte, wird Nübel nun vom Belgier Frederic De Boever betreut, der seinen Schützling eines Tages unter den besten fünf Torhütern Europas sieht.

Bis dahin bleibt den Bayern jedoch nicht mehr so viel Zeit, eine Entscheidung für die laufende, sehr wichtige Rückrunde zu fällen. Entscheiden sie sich für einen "Übergangstorwart", der nur für die zweite Halbserie verpflichtet würde, hätten sie immerhin die Möglichkeit, ein besseres Verhältnis zu ihrem als zukünftige Nummer 1 eingeplanten Torhüter aufzubauen. Bislang wurde einzig Hasan Salihamidzic in Monaco vorstellig, von Tapalovic oder Nagelsmann kam nicht mal eine WhatsApp-Nachricht.