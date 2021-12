"Momente aufzusaugen": Endet Hoffenheims Reise in Köge?

Die Frauen der TSG Hoffenheim treten am Donnerstag bei HB Köge an. Die letzte Champions-League-Reise? Die Kraichgauerinnen könnten zumindest rechnerisch im Rennen bleiben.

Die dritte Auswärtsfahrt in der Königsklasse könnte für die Saison für die TSG schon die letzte sein. Bei sechs Zählern Rückstand auf den FC Arsenal, der zudem noch im direkten Vergleich mit dem 4:0 einen erheblichen Bonus erarbeitet hat, ist der Gang nach Dänemark "womöglich die vorerst letzte Auswärtsreise in der Champions League", will sich Gabor Gallai nichts vormachen.

Der TSG-Trainer und sein Team werden deshalb "versuchen, nochmal alle Momente aufzusaugen und daraus vor allem die Motivation zu ziehen, das in der nächsten Saison nochmal zu schaffen", wie er auf der Internetseite des Vereins verrät.

Dabei gilt es, an die Liga-Partie gegen Werder Bremen anzuknüpfen. Mit einem 7:1 setzte die TSG da ein Ausrufezeichen. "Wir haben gegen Bremen sehr routiniert gespielt, so wie wir uns das vorgestellt hatten", meinte Gallai, der mit den Hoffenheimerinnen auch gegen Köge im Hinspiel mit 5:0 einen Kantersieg eingefahren hatte. Die einzigen Punkte bislang in der Königsklasse.

In Köge erwartet Gallai einen bissigen Kontrahenten. "Trotz des deutlichen Ergebnisses im Hinspiel sind wir gewarnt, denn Köge hat gegen Barcelona vor heimischer Kulisse lange die Null gehalten und war über Umschaltsituationen auch das ein oder andere Mal richtig gefährlich."