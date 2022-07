Moist Esports gewinnt das Rocket League Spring Split

Das Major des Rocket League Spring Split geht an Moist Esports. Das Team setzte sich im Finale in einem Nervenkrimi durch.

Und das, obwohl es zwischenzeitlich gar nicht danach aussah. Noch im ersten Spiel des Upper Brackets erfolgreich, folgte eine Niederlage in Runde zwei. Mit 1:3 verlor das Team von Twitch-Streamer Charles 'Cr1TiKaL?' White Jr. gegen Version 1. Doch bei diesem einen Aufeinandertreffen sollte es nicht bleiben.

Durch den Rückschlag scheinbar motiviert, düste Moist Esports durch das Lower Bracket bis es im Finale zum Re-Match gegen Version 1 kam. Am Einzug ins große Finale ließen Joe 'Joyo' Young, Finlay 'rise.' Ferguson und Axel 'vatira' Touret keine Zweifel aufkommen. Mit 4:0 gingen sie als klarer Sieger vom Platz.

Handicap aus Runde Zwei

Im Finale um die Trophäe und den Preispool von 90.000 Euro ging es gegen das Team Falcons, das zuvor unter anderem den FaZe Clan ausschalten konnte. Allerdings wartete auf Moist Esports ein Handicap aus der zweiten Runde. Durch die Niederlage und den Absturz ins Lower Bracket, mussten sie im Gegensatz zu ihrem Gegner ein sogenanntes Bracket Reset herstellen. Während die Falcons also nur einen Sieg aus einer Best-of-Seven-Serie benötigten, musste Moist sich erst ins Upper Bracket hochsiegen und konnte dann um den Titel spielen.

Besagte erste Runde entwickelte sich zum Nervenkrimi. Schon 3:1 in Führung, kamen die Falken nochmal zurück und glichen aus. Im siebten Spiel sah es lange nach einem Remis aus, ehe Moist in der Nachspielzeit das Tor zur zweiten Runde schoss. Dieser Krimi ging an Team Falcons nicht spurlos vorbei, sichtlich anzumerken war die Ermüdung. In der zweiten Runde hatten sie 'Joyo', 'rise.' und 'vatira' kaum etwas entgegenzusetzen. Souverän mit 4:0 vollendeten sie ihre Siegesserie mit dem Titelgewinn.

Moist-Spieler zwei Mal MVP

"Ich werde es nie vergessen. Meine Mutter und mein Vater haben mich so sehr unterstützt. Ich liebe euch so sehr und danke euch, dass ihr mich die ganze Zeit über unterstützt habt. Es ist unglaublich", sagte ein von Tränen gerührter 'Joyo' zum Publikum in der London’s Copperbox Arena.

"Wir haben unser Spiel gespielt und die zweite Serie dominiert. Vielen Dank an die Fans, ihr habt uns zum Sieg getrieben. Es ist wirklich verrückt, in einer Arena wie dieser zu spielen, vor so vielen Leuten, und zu gewinnen", ergänzte 'rise.'

Darüber hinaus wurden 'Joyo' zum Overall und 'vatira' zum Defensive MVP gewählt. Trostpreis für den Falcons: Ahmad 'Ahmad' Abdullah erhielt die Auszeichnung zum Offensive MVP.