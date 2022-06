Mohamed Redjeb ist der erste Neuzugang der TuS Koblenz

Mit dem regionalligaerfahrenen Innenverteidiger Mohamed Redjeb hat die TuS Koblenz ihre Transferaktivitäten des Sommers eröffnet.

Transfers

Am Freitag betrat er bei seinem Vorstellungs-Video das Stadion Oberwerth und durfte sich schon mal darauf freuen, wenn schon bald wieder Zuschauer bei Oberliga-Spielen dabei sind: Mohamed Redjeb wird ab der kommenden Saison für die TuS Koblenz verteidigen.

Der 26-Jährige kommt vom Regionalliga-Absteiger FC Wegberg-Beeck, für den er in der Vorsaison 17-mal in der vierten Liga aufgelaufen war. Insgesamt hat der gebürtige Leverkusener 35 Regionalliga-Spiele in seiner Vita stehen, auch für den VfB Homberg und Alemannia Aachen.

Koblenz ist froh, seinen ersten Neuzugang unter Dach und Fach zu haben. Redjeb soll bei den Schängeln in der Innenverteidigung spielen, könnte aber auch auf der Sechs aushelfen. Vizepräsident Nils Lappahn sagt in einer Meldung: "Es war ja kein Geheimnis, dass wir uns in der Innenverteidigung verstärken mussten, nach viel Verletzungspech und vor allem nach dem längerfristigen Ausfall von Lukas Szymczak. 'Mo' ist zweikampf- und kopfballstark und hat zusammengenommen bereits 130 Einsätze in der Mittelrhein- und Regionalliga absolviert."