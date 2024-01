Möwe stört Matchball: Struff gewinnt Match-Tie-Break im "Hexenkessel"

Jan-Lennard Struff hat mit Mühe die zweite Runde bei den Australian Open erreicht. Der Warsteiner setzte sich mit 3:6, 6:3, 6:2, 6:7 und 7:6 gegen Lokalmatador Rinky Hijikata durch. Beim ersten Matchball wurde es kurios.

Er war die letzte deutsche Hoffnung an diesem Montag in Melbourne. Mit Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer waren vor der Partie von Jan-Lennard Struff ein Trio bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Doch der Warsteiner konnte die Kohlen für den DTB aus dem Feuer holen.

Struff musste gegen den Lokalmatadoren Rinky Hijikata und damit auch gegen das geballte und sich nicht immer fair verhaltende Publikum ran. Dem Australier reichte ein Break zum 4:2, um Satz eins für sich zu entscheiden. Der an Nummer 24 gesetzte Deutsche schaffte allerdings den Satzausgleich, indem er seinem Kontrahenten bei einer 4:3-Führung den Service abnahm - 3:6, 6:3, die beiden Spieler begegneten sich auf Augenhöhe.

Den vierten Durchgang dominierte dann allerdings Struff. Auch wenn er ein wenig Mühe hatte, den Sack zuzumachen, holte er sich mit einem 6:2 die Satzführung. Der Deutsche hatte danach durchaus Chancen, einen fünften Durchgang zu vermeiden, ließ aber bei 5:5 drei Breakchancen aus - und sich dann vom Publikum beeinflussen, das sogar Fehler beim ersten Aufschlag fast schon frenetisch bejubelte und so manchen Doppelfehler Struffs provozierte. Im Tie-Break hatte er letztlich wenig zu melden, der von den Fans aufgeputschte Hijikata spielte in dieser Phase sein bestes Tennis.

Wie verunsichert Struff war, zeigte der Beginn des Entscheidungssatzes. Sein Aufschlagspiel verlor er zu Null, auch beim ersten Service von Hijikata gelang ihm kein Punkt. Der erfahrene Deutsche fing sich allerdings wieder, schaffte seinerseits ein Break und brachte anschließend mit einer Rückhand auf die Linie zum 5:4 die Arena zum Schweigen.

Match-Tie-Break: Struff gibt Vorsprung beinahe aus der Hand

Letztlich musste der Match-Tie-Break diesen packenden Krimi entscheiden. Struff ging mit 3:0 in Führung und hielt den Australier zunächst auf Distanz: 5:1, 7:3, doch der Vorsprung schrumpfte. Trainer Marvin Netuschil feuerte seinen Schützling an, ihn hielt es nicht mehr auf dem Sitz.

Letztlich erarbeitete sich Struff zwei Matchbälle, beim ersten landete auch noch ein Möwe auf dem Platz - Struff vergab daraufhin einen leichten Volley. Doch dann half Hijikata mit, bei eigenem Aufschlag unterlief ihm mit der Rückhand ein Unforced Error - Struff nach 3:58 Stunden endlich im Ziel.

"Es war ein unglaublich toughes Match, ein absoluter Hexenkessel", sagte Struff nach der Partie bei Eurosport. Beim ersten Matchball sei er ins Straucheln geraten, letztlich sei er aber "überglücklich" über den Erfolg. Der 33-Jährige bekommt es jetzt mit dem Serben Miomir Kecmanovic zu tun.