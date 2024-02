Mönchengladbach präsentiert neuen Hauptsponsor

Borussia Mönchengladbach hat am Mittwoch einen neuen Hauptsponsor präsentiert. Das Unternehmen Reuter wird aber der kommenden Saison unter anderem auf dem Trikot präsent sein.

Borussia Mönchengladbach hat sich mit Reuter auf eine Zusammenarbeit bis 2026 geeinigt - vertraglich festgelegt ist außerdem eine Option für ein weiteres Jahr. Reuter ist nach Angaben der Borussia Deutschlands größter Onlinehändler für Badprodukte und ab Sommer der zwölfte Hauptsponsor in der Geschichte der Borussia überhaupt. Im Sponsorenpool präsent ist das Unternehmen, dessen Logistikzentrum in Mönchengladbach-Rheindahlen angesiedelt ist, schon seit 2011.

"Wir denken in langfristigen Partnerschaften. Auf die Ausweitung der seit 13 Jahren bestehenden und erfolgreichen Zusammenarbeit mit Reuter freuen wir uns schon jetzt. Gemeinsam wollen wir die Erfolgsgeschichte zweier Mönchengladbacher Unternehmen mit internationaler Strahlkraft weiterschreiben", wird Gladbachs Prokurist und Direktor Sponsoring Guido Uhle in einer Mitteilung zitiert.

Reuter folgt auf Flatex, das seit 2020 Hauptsponsor der Fohlen ist, ab Sommer aber wieder als Co-Sponsor fungieren wird. "Wir haben genug Bekanntheit erreicht, das steht jetzt nicht mehr im Vordergrund", hatte Flatex-CEO Frank Niehage im vergangenen Jahr in der Rheinischen Post diesen Schritt begründet.

"Ein Aushängeschild Mönchengladbachs"

Borussia-Geschäftsführer Stephan Schippers bezeichnet Reuter als "ein Aushängeschild Mönchengladbachs. Die frühzeitige Einigung über diese Partnerschaft ermöglicht beiden Seiten optimale Planungsmöglichkeiten. Im Rahmen des Vermarktungsprozesses haben wir viele Gespräche mit potenziellen Hauptpartnern geführt und uns letztlich für den Interessenten entschieden, der aus unserer Sicht am besten zu Borussia passt."

Reuter entwickelte sich 2004 vom Handwerksunternehmen zum Online-Händler und hatte in den Folgejahren großen Erfolg. Das Unternehmen hat an seinen Standorten in Mönchengladbach, Düsseldorf und Dortmund 850 Mitarbeitende. Hinzukommen Dependancen in Frankreich, der Schweiz, Polen und Italien. "Genau 20 Jahre nach Gründung des Reuter-Onlineshops Hauptpartner bei Borussia zu werden, ist für uns ein besonderer Meilenstein", freut sich Bernd Reuter, Geschäftsführer des Familienunternehmens.