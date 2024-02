Möller schlenzt Meppen auf Rang zwei - Da Silva Moreira: Torpremiere bei St. Paulis Kantersieg

Die SV Drochtersen/Assel und der Hamburger SV II eröffneten am Freitagabend das Wochenende in der Regionalliga Nord mit einem Remis. Tags darauf feierten der SV Meppen und der FC St. Pauli II Siege.

Mit Mathis Richter, Nikky Goguadze, Justin Gröger und Torwart Andrea Hoxha beorderte Bremens Coach Sebastian Kmiec gleich vier Neuzugänge in seine Startelf. Druckvoller waren von Beginn aber die Gäste aus Meppen, die sich mehrere gute Chancen erspielten und durch Möller in der 33. Minute verdient in Führung gingen, der nach Schepp-Ablage herrlich einen Schlenzer im linken Eck versenkte. Anschließend nahm dem SVM das Tempo aus dem Spiel, ohne aber die Kontrolle abzugeben. Der zweite Treffer fehlte aber. So blieb es bis in die Schlussphase spannend. Und der Bremer SV kam noch einmal. Bukusu hatte zwei gute Freistoß-Gelegenheiten, die für Gefahr sorgten. Goguadze vergab nach einem Konter. Die dickste Möglichkeit verpasste aber Diop, der fünf Minuten vor Ende nach einer Hereingabe wenige Meter vor dem Tor ein Luftloch schlug. Meppen zitterte, Pünt im Tor hielt seinen Kasten aber sauber. Damit klettert die Alipour-Elf zumindest über Nacht auf den zweiten Tabellenplatz.

Der FC St. Pauli II setzt seine Siegesserie fort, feierte gegen den SC Spelle-Venhaus ein Schützenfest. Dabei hatte sich das Schlusslicht einiges vorgenommen, brachte aber von Anfang an keinen Fuß in die Tür. Clausen gelang schon in der 4. Minute die Führung für die Kiezkicker. U-17-Weltmeister da Silva Moreira legte in der 22. Minute das 2:0 nach, ehe Ulbricht mit einem Doppelpack rund um die Pause den Sack zu schnürte (45.+1/52.). Von Knebel traf Sekunden später zum fünften Mal für die Gastgeber (54.). Danach war der Hamburger Torhunger gestillt. Es blieb beim 5:0.

Mit dem Wort Abnutzungskampf könnte man das torlose Remis der SV Drochtersen/Assel und des Hamburger SV II am Freitagabend noch am ehesten beschreiben. In den ersten 45 Minuten gab es auf schwierigem Geläuf kaum Gefahr vor den Toren, kaum Chancen. Drochtersens Kapitän von der Reith traf via Freistoß den Querbalken (18.), was die beste Phase der Gäste einläutete. Die Hamburger Reserve kam nun zwar vermehrt zu Abschlüssen, stellte D/A-Keeper Siefkes aber vor keine Probleme.

Nach der Pause drückten vor allem die Gastgeber. Joker Geißen schlenzte die Kugel aus der Distanz an die Latte (55.), Sekunden später parierte Mensah aus kurzer Distanz reaktionsschnell einen Drehschuss von Schmiederer (56.). Anschließend wurde es deutlich ruhiger, viel spielte sich zwischen den Strafräumen ab. Erst in den Schlussminuten tauchte D/A noch einmal vor dem Hamburger Tor auf. Reinckes Kopfball pfiff jedoch über die Querstange (73.), bei einem weiteren Kopfball war Mensah zur Stelle (83.). Während der Rothosen-Nachwuchs mittlerweile ein deutliches Polster auf die Abstiegsränge hat, müssen die Gastgeber durchaus noch zittern. Zwar hat auch D/A einen soliden Vorsprung, jedoch auch deutlich mehr Begegnungen ausgetragen als beispielweise Jeddeloh II oder Flensburg.