Möller Daehli verlässt Nürnberg Richtung Heimat

Mats Möller Daehli verlässt den 1. FC Nürnberg in Richtung norwegische Heimat. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag wie zuletzt erwartet beim Club aufgelöst und wird künftig wieder seine Fußballschuhe für Molde FK schnüren, für den er bereits 2013 aktiv gewesen ist. "MMD" war vor knapp drei Jahren aus Genk an den Valznerweiher gekommen. Seitdem trug der norwegische Nationalspieler 92-mal das FCN-Trikot und war an 20 Toren (vier Tore, 16 Vorlagen) beteiligt. Möller Daehli spricht in der FCN-Verlautbarung von einer "spannenden und intensiven Phase beim Club".