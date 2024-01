Möller Daehli in Gesprächen mit Molde

Beim Trainingsauftakt des 1. FC Nürnberg am Dienstag fehlte Mats Möller Daehli aus "persönlichen Gründen". Der 28-jährige Mittelfeldspieler, der seinen Stammplatz bei den Mittelfranken verloren hat, war für Gespräche in der norwegischen Heimat. Der Sportdirektor von Molde FK bestätigte gegenüber norwegischen Medien ein Treffen mit dem 36-maligen Nationalspieler, der vor zehn Jahren zuletzt in der Heimat - bei Molde - gespielt hat. Jedoch: "Was dabei herauskommen wird, steht noch in den Sternen".