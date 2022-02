Mölders will irgendwann nach München zurückkehren, und wünscht sich den Aufstieg

Vor der Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem Halleschen FC am Montag plauderte Sascha Mölders ein wenig aus dem Nähkästchen und verriet den ein oder anderen Plan für die Zukunft. Auch den Ex-Klub betreffend.

"Ich freue mich, wenn Sechzig Spiele gewinnt und deswegen schaue ich es mir auch an", erklärte Mölders, der zwischen 2016 und 2021 in 204 Spielen 79 Tore für die Löwen erzielte. Am Montagabend war der 36-Jährige ganz nah dran am Ex-Verein, als er zu Gast bei "MagentaSport" ein wenig aus dem Nähkästchen plauderte.

"Ich liebe den Verein"

Zum Thema Aufstieg bei den Löwen sagte der Stürmer beispielsweise: "Sechzig ist voll dabei. Die Liga ist verrückt und ich glaube daran, dass Sechzig oben nochmal angreift. Natürlich wünsche ich mir, dass sie am Ende aufsteigen. Das wird schwer, aber es ist auf jeden Fall möglich." Gegen den Halleschen FC allerdings fing sich sein Ex-Klub die zweite Niederlage in Folge, mit dem Aufstieg wird es damit nicht einfacher beim inzwischen zu Buche stehenden 10. Tabellenrang und acht Zählern Rückstand auf Platz 3 (Braunschweig).

Dass Mölders aber irgendwann zurückkehrt nach München, dass sei sicher: "Ich habe es oft genug gesagt. Irgendwann will ich natürlich auch hierher zurückkehren. Ich liebe den Verein ..." Bei solch einer Liebeserklärung ist die Ligazugehörigkeit wohl nicht der wichtigste Faktor. Zumal der gebürtige Essener zurzeit beim Regionalligisten Sonnenhof Großaspach aktiv ist. Als spielender Co-Trainer.

Eine Karriere an der Seitenlinie strebt der Goalgetter jedenfalls an: "Zu 80 Prozent soll der Trainerjob der nächste Step sein." Beim heutigen Löwen-Coach Michael Köllner kann sich Mölders aber wohl keine Tipps holen. Mit seinem früheren Chef hat der 36-jährige Ex-Bundesliga-Profi (82 Spiele und 25 Tore) nach seiner Vertragsauflösung inmitten dieser Drittliga-Saison "keinen Kontakt mehr".