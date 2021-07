Mölders über das große Plus von 1860 und seine Zukunft

Nach dem dramatischen Saisonende geht 1860 München mit neuer Zuversicht in die Saison, und Sascha Mölders sieht einen großen Vorteil im Kampf um den Aufstieg. Über die Wahl zum Spieler der Saison wundert sich der Stürmer allerdings.

"Einfach so aufhören, geht für mich nicht": Sascha Mölders. picture alliance / Fotostand

Das "Endspiel" beim FC Ingolstadt hatten die Löwen auf dramatische Weise 1:3 verloren. Der Schmerz darüber hielt länger an. "Es brauchte mindestens zwei Wochen, um das zu verarbeiten", erzählte Mölders am Montag auf einer Pressekonferenz. Deswegen ist die Zielsetzung eh klar: "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass wir nicht hoch wollen. Wir wollen oben mitmischen. Aber die 3. Liga ist sehr, sehr gut. Es wird wieder brutal." Ohnehin komme es nicht darauf an, wer die besten Spieler, sondern wer das beste Team habe.

Wenn man gegen mich spielt, mag man mich nicht so. Dass sie mich alle gewählt haben, war ein Stück weit überraschend. Sascha Mölders zu seiner Wahl zum Spieler der Saison 2020/21

Einen entscheidenden Vorteil sieht er für 1860 im Kampf um die 2. Bundesliga. "Unser großes Plus ist, dass wir die gesamte Mannschaft zusammenhalten konnten und uns punktuell verstärkt haben", glaubt Mölders. So hat der 36-Jährige mit Marcel Bär etwa einen neuen Sturmpartner bekommen. "Ich glaube, dass es sehr, sehr gut passen kann", kommentiert der Platzhirsch im Sturmzentrum.

Etwas verwundert zeigte sich der Oldie, dass er zum Spieler der Saison 2020/21 gewählt wurde. "Wenn man gegen mich spielt, mag man mich nicht so. Dass sie mich alle gewählt haben, war ein Stück weit überraschend", sagte der Torschützenkönig (22 Treffer) der vergangenen Saison amüsiert.

Mölders zu seinen Zukunftsplänen

Seine eigene Zukunft scheint Mölders auch schon fest im Blick zu haben. "Ich sehe mich zunächst als Spielertrainer in der Regionalliga", sagt er und schiebt hinterher, dass er notfalls auch in der Kreisliga weiterspiele. "Denn einfach so aufhören, geht für mich nicht."

Doch erstmal geht die Karriere ja weiter und zum Auftakt gegen die Würzburger Kickers. Trainer Torsten Ziegner hat ein neues Team beim Absteiger aufgebaut. Sorgen bereitet das den Münchnern indes nicht. "Es wird nicht einfach, aber wie ich unseren Trainer Michael Köllner kenne, weiß er alles über den Gegner und wird uns alles beibringen."