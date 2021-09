Möhwald und Becker wieder dabei - Was ist mit Kruse und Trimmel?

Union Berlins Trainer Urs Fischer kann mehr und mehr aus dem vollen Schöpfen. Während zwei Spieler wieder zur Verfügung stehen, mussten zwei andere in dieser Trainingswoche kürzertreten.

Der 1. FC Union Berlin kann im Heimspiel am Samstag gegen Arminia Bielefeld (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker.de) wieder auf Kevin Möhwald bauen. Der Neuzugang von Werder Bremen, der die vergangenen beiden Pflichtspiele der Eisernen bei Slavia Prag (1:3) und bei Borussia Dortmund (2:4) wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel verpasst hatte, konnte auch am Mittwoch normal mit dem Team trainieren.

Becker ist bereit

Mit den Kollegen auf dem Platz hatte der 28-Jährige zwar auch am vergangenen Samstag bereits wieder gestanden, aber Trainer Urs Fischer hatte aus Vorsichtsgründen noch davon abgesehen, Möhwald für die Partie in Dortmund in den Kader zu berufen. Auch Sheraldo Becker steht für die Partie gegen Bielefeld wieder bereit, nachdem der Flügelstürmer in Dortmund laut Fischer wegen einer familiären Angelegenheit gefehlt hatte.

Kruse und Trimmel mit angezogener Handbremse

Derweil absolvierte Max Kruse am Mittwoch mit Reha-Coach Christopher Busse eine individuelle Einheit, nach Klubangaben passierte das aus Gründen der Trainingssteuerung. Während sich Kruse in Dortmund eine leichte Blessur am linken Knöchel zugezogen hatte, trug Kapitän Christopher Trimmel am Mittwoch im Training eine leichte Blessur am rechten Sprunggelenk davon und verließ den Platz mit bandagiertem Fuß.