Möhrle: "Wir haben es fast geschafft"

Blau-Weiß Lohne steht nach dem mühsamen 1:0-Erfolg gegen Kickers Emden kurz vor dem sicheren Klassenerhalt, der sich so vor einigen Wochen noch nicht angedeutet hatte.

Mehr zur Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Was sich in einem Monat alles verändern kann: Anfang April, BW Lohne hatte gerade mit 1:2 gegen den TSV Havelse verloren, war ein kritischer Punkt erreicht. Was muss passieren, damit sich der Aufsteiger nach einem Jahr nicht wieder aus der Regionalliga verabschiedet? Diese Frage stand über allem. Überraschend trennte sich BWL von Co-Trainer Sven Apostel und installierte Fabian Lang als Assistent von Cheftrainer Uwe Möhrle - als Interimslösung. Möhrle erhoffte sich damals "eine gewisse Emotionalität, eine klare Ansprache und eine hohe Beteiligung und Aktivität im Training". Fünf Wochen später sind die Lohner Abstiegssorgen nahezu vollständig verflogen.

BW Lohne holte fünf Siege aus sechs Spielen. Am Freitag besiegten die Blau-Weißen Kickers Emden mit 1:0 - und sorgten damit dafür, dass sie wohl nicht das gleiche Schicksal ereilen wird wie dem Mitaufsteiger aus der Oberliga. Das Duell mit dem Absteiger war sogleich eine Begegnung mit der Vergangenheit. Neuerdings hält Henning Rießelmann bei den Ostfriesen die Zügel in der Hand, als "strategischer Partner" soll er den Neuaufbau bei Kickers leiten. Lohne hatte er zuvor als Trainer und Sportlicher Leiter von der Landes- in die Regionalliga geführt. Sein Rücktritt im November zwang BWL zu einigen Umstrukturierungen, erschwerend hinzu kamen die Abgänge der Torjäger Christopher Schepp (Bielefeld) und Marek Janssen (Meppen). Doch der Umschwung ist geglückt. Den Aderlass im Sturm machte der starke Kapitän Thorsten Tönnies als neuer Goalgetter wett - er erzielte bei allen BWL-Siegen im Jahr 2023 ein Tor.

Planungen ohne großen Erfolgsdruck

Der besonnene Ex-Profi Uwe Möhrle ist nach einem schwierigen Start angekommen. Gemeinsam mit ihm plant der Sportliche Leiter Luca Scheibel nun die kommende Spielzeit. Die Verpflichtung von Majid Cirousse kann dabei als Vertrauensbeweis für den Trainer gesehen werden: Der neue "Co", der im Sommer bei BWL einsteigt und Fabian Lang (dann Sportlicher Leiter des Jugend-Leistungsbereichs und A-Jugendtrainer) ersetzt, ist ein Vertrauter von Möhrle. Beide arbeiteten zuvor beim VfL Osnabrück zusammen.

Nicht nur auf dem Cheftrainerposten, sondern auch beim sonstigen Personal möchte BWL überwiegend auf Kontinuität setzen. 14 Etablierte besitzen einen Vertrag, der mindestens noch für die nächste Saison gilt. Mit einigen soll außerdem noch verlängert werden. In Nico Thoben, Patrick Siemer und Keeper Gerrit Frohn wurden indes auch drei junge Neuzugänge verpflichtet.

Die Planungen kann BW Lohne aktuell ohne großen Erfolgsdruck vorantreiben. Möhrle sagte am Freitagabend nach dem zähen Duell mit Emden zum Thema Klassenerhalt: "Wir haben es fast geschafft."