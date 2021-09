"Möglichst schnell abstellen": Der MSV und die "Fahrstuhl-Mentalität"

Sieg und Niederlage wechseln sich beim MSV Duisburg regelmäßig ab, zuletzt gab es gegen Viktoria Köln wieder keine Punkte. Das Auf und Ab ärgert den Trainer, der verhindern will, dass die Stimmung kippt.

Not amused: Pavel Dotchev will das ständige Auf und Ab nicht mehr ertragen müssen. imago images/Team 2

Nach dem 2:4 bei Viktoria Köln wurde bei den Zebras nicht an deutlichen Worten gespart, voran ging dabei Keeper Leo Weinkauf: "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Das geht heute auf die Mannschaft. Dass wir die Gegentore fressen, ist scheiße. Aber die Entstehung ist noch beschissener heute", so der 25-Jährige im Anschluss an die Begegnung.

Vor allem die beiden Standardgegentreffer sorgten für Unmut im eigenen Lager. "Wir müssen hoffen, dass unsere Fans auch weiterhin hinter uns stehen", so Weinkauf weiter. In der Tat erleben die Fans des MSV in dieser Saison eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach einem coronabedingt schwierigen und verzögerten Auftakt in die neue Spielzeit stehen nach zehn Spieltagen zwölf Zähler auf dem Konto der Duisburger. Zweimal am Stück konnten die Zebras noch nicht gewinnen, auf einen Sieg folgte immer eine Niederlage, auch ein Remis gab es noch nicht.

"Das möchte ich vermeiden": Volle Kapelle gegen einen Kreisligisten?

Seit vier Wochen wechseln sich Sieg und Niederlage ständig ab. Doch nicht nur die Ergebnisse, auch die Leistungen schwanken dabei enorm. "Die Leistungsschwankungen sind eine unserer Schwächen, die wir möglichst schnell abstellen müssen", stellt auch Trainer Pavel Dotchev fest, der bei seinem Team eine "Fahrstuhl-Mentalität" ausgemacht hat.

Nach dem neuerlichen Rückschlag kommt die Partie gegen den Kreisligisten Rheinland Hamborn im Niederrhein-Pokal am heutigen Dienstag wohl genau zum richtigen Zeitpunkt zur Frustbewältigung. Doch selbst vor dem Duell mit dem unterklassigen Underdog warnt Dotchev. Er will auch gegen den Kreisligisten nur wenig an der Startelf ändern. "Wir werden eine Mannschaft auf den Platz bringen, die sich keine Blöße gibt. Denn das wäre der Super-GAU", so der Coach. "Das wäre eine Niederlage zu viel. Das möchte ich vermeiden."

Stattdessen möchte der Bulgare an seinem 56. Geburtstag sicherlich Selbstvertrauen tanken für das anstehende, richtungsweisende Aufeinandertreffen mit dem SV Meppen am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker).