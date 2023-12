Möglicher Drittrunden-Gegner für Clemens: Chisnall hält Druck stand

World Darts Championship - Highlights by DAZN 17.12.2023

12:56Trotz eines Stotterstarts gewinnt Dave Chisnall sein Auftaktmatch bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace gegen Cameron Menzies mit 3:1. Sollte Gabriel Clemens am 22. Dezember sein erstes Match gewinnen, würde in der 3. Runde am 29. Dezember "Chizzy" auf ihn warten.