Möglicher DFB-Präsident Peters setzt auf Viktoria als Schatzmeister

Im Falle einer erfolgreichen Wahl zum DFB-Präsidenten würde Ralf Viktoria dann Schatzmeister beim DFB werden. Die DFL nominierte den aktuellen Schatzmeister des hessischen Landesverbandes.

Wie die DFL mitteilte, erfolgte die Nominierung Viktorias, um Peters "bei einer erfolgreichen Wahl zum DFB-Präsidenten die Zusammenarbeit mit einem Schatzmeister seines Vertrauens zu ermöglichen."

Der DFL-Mittelung zufolge hat Viktora gegenüber dem DFL-Präsidium angekündigt, nur im Falle einer erfolgreichen Wahl Peters' beim DFB-Bundestag am 11. März in Bonn an seiner Kandidatur festzuhalten.

Peters' Konkurrent Neuendorf plant dagegen mit Stephan Grunwald als DFB-Schatzmeister. Amtsinhaber Stephan Osnabrügge hatte im Zuge des Rücktritts von DFB-Präsident Fritz Keller im Mai 2021 angekündigt, nicht mehr für diese Position zu kandidieren.