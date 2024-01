Möglicher Corboz-Ersatz: Verl verpflichtet Fein aus Rotterdam

Adrian Fein sammelte in jungen Jahren bereits Erfahrung auf hohem Niveau, wurde zuletzt aber von einer Stoffwechselerkrankung ausgebremst. Jetzt, wo diese "vollständig unter Kontrolle" ist, startet der 24-Jährige beim SC Verl einen Neuanfang.

Auf der Suche nach Verstärkungen ist der SC Verl drei Tage vor Transferschluss noch einmal in den Niederlanden fündig geworden. Der Sechste der 3. Liga hat Adrian Fein von Excelsior Rotterdam verpflichtet. Zu Ablösemodalitäten und der Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Der Neuzugang ist im defensiven und zentralen Mittelfeld zuhause - genau auf den Positionen, die Kapitän Mael Corboz bis zu seinem überraschenden Abgang in Richtung Bielefeld bespielte. "Es ergab sich kurzfristig die Chance zur Verpflichtung von Adrian und wir haben sofort die Gespräche aufgenommen", erklärte Sebastian Lange, Sportlicher Leiter der Verler, in einer Pressemitteilung. "Er hat in seiner bisherigen Laufbahn in verschiedenen Ligen auf hohem Niveau gespielt und bewiesen, dass er ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und einer hohen Spielintelligenz ist."

Der 24-Jährige durchlief die Jugend des FC Bayern, wo er allerdings zu keinem Profi-Einsatz kam. Stattdessen sammelte er über Leihen zu Jahn Regensburg, dem Hamburger SV, Greuther Fürth und Dynamo Dresden insgesamt drei Bundesliga- und 52 Zweitliga-Einsätze. Außerdem lief er 2020/21 leihweise für die PSV Eindhoven auf, wo er 13-mal in der Eredivisie sowie dreimal in der Europa League randurfte.

"Mit der nötigen Geduld" sollen beide Seiten profitieren

Im Sommer 2022 folgte dann der endgültige Abgang aus München. Wieder ging es in die Niederlande, diesmal zu Excelsior Rotterdam. Dort fügte sich Fein schnell ein und absolvierte 14 Partien in der ersten niederländischen Liga, ehe ihn gesundheitliche Probleme zum Zuschauen zwangen. "Seine Stoffwechselerkrankung hat ihn zuletzt leider stark ausgebremst. Diese ist aber nun vollständig unter Kontrolle, was natürlich ein wichtiger Aspekt ist", verkündete Lange.

Dass die Verpflichtung eines erfahrenen aber gleichzeitig noch jungen Spielers möglich war, lag auch an Fein selbst. "Adrian ist uns in vielen Punkten entgegengekommen, was seinen Charakter und seine große Motivation für die neue Herausforderung bei uns im Club unterstreicht", lobte Lange. "Wir sind davon überzeugt, dass beide Seiten mit der nötigen Geduld profitieren und sportliche Erfolge feiern werden."

Der ehemalige U-21-Nationalspieler ist nach Niclas Nadj (SC Paderborn, Leihe), Berkan Taz (Waldhof Mannheim) und Marco Mannhardt (FV Illertissen) bereits der vierte Neuzugang der Verler, die auf der Gegenseite die Abgänge des angesprochenen Corboz und Topscorer Oliver Batista Meier (Dynamo Dresden, vorzeitiger Leih-Abbruch) verkraften mussten.