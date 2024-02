Mögliche Olympia-Teilnahme mit Hrubesch - und dann? Künzer: "Sind auf alles vorbereitet"

Am Freitag kämpft die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale der Nations League um die vorzeitige Qualifikation für Olympia. Für Nia Künzer ist es das erste Spiel in ihrem neuen Amt als Sportdirektorin - in dem sie sich gleich mit der Trainerfrage beschäftigen muss.

Nia Künzer steht vor dem ersten Länderspiel als DFB-Sportdirektorin bei den Frauen. IMAGO/Kessler-Sportfotografie