"Möchte mich in England beweisen": Da Silva Moreira verlässt St. Pauli

Nun ist es offiziell: U-17-Weltmeister Eric da Silva Moreira verlässt Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli in Richtung England.

Wie die Hamburger am Dienstag mitteilten, ist der Transfer von da Silva Moreira nun vollzogen. Der 18-jährige Rechtsfuß verlässt St. Pauli und spielt ab der neuen Saison für Premier-League-Vertreter Nottingham Forest.

Damit endet für den Teenager ein neun Jahre währendes Kapitel. Seither hatte da Silva Moreira verschiedene Nachwuchsteams des FC durchlaufen und in der vergangenen Spielzeit beim 2:0-Sieg der Hanseaten in Nürnberg sein Zweitliga-Debüt gefeiert.

Hinzu kamen 2023/24 zehn Einsätze für die U 23 in der Regionalliga Nord (ein Tor, eine Vorlage) sowie vier für die U 19 in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (drei Tore). Mit der deutschen U-17-Nationalmannschaft wurde da Silva Moreira Ende 2023 Weltmeister, kam dabei in sechs der sieben Turnierspiele zum Einsatz und erzielte in der Gruppenphase zwei Tore.

Kaufpreis im siebenstelligen Bereich - "Hervorragend ausgebildet"

Nun wechselt das in Hamburg geborene Talent, das auf der rechten Bahn sowie in der Offensive flexibel eingesetzt werden kann, in die Premier League. Der FC St. Pauli und Nottingham Forest vereinbarten über die Ablösemodalitäten Stillschweigen. Der Kaufpreis soll jedoch bei 1,5 Millionen Euro liegen.

"Eric ist beim FC St. Pauli groß geworden, in unserem Nachwuchsleistungszentrum hervorragend ausgebildet worden und hat in der U 23 bereits in jungen Jahren erste Erfahrung im Herrenbereich gesammelt", sagte Sportchef Andreas Bornemann zum Transfer. Der Verein respektiere den Wunsch des Spielers, in Nottingham den nächsten Schritt gehen zu wollen.

Da Silva Moreira sagte, dass ihm "der Abschied vom FC St. Pauli" nach der langen Zeit schwer falle, "doch nach meiner Volljährigkeit, dem Abitur sowie den ersten Spielen im Herrenbereich möchte ich mich ganz neuen Herausforderungen stellen, mich in England beweisen".