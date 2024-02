"Möchte ein Zeichen setzen": Reese verlängert bei Hertha

Vertragsverlängerung bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC: Leistungsträger Fabian Reese unterschreibt einen langfristigen Kontrakt. Er formuliert ein klares Ziel.

Hertha BSC ist eine wichtige Vertragsverlängerung gelungen: Fabian Reese, der erst im Sommer von Holstein Kiel gekommen war und sich in kürzester Zeit zum Leistungsträger und einem Gesicht der Berliner entwickelte, verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2028. Der ursprüngliche Kontrakt des Offensivspielers war bis 2026 datiert. Die wirtschaftlichen Parameter in Reeses neuem Vertrag dürften sich mutmaßlich verändert haben.

Sportdirektor Benjamin Weber betonte in einer Vereinsmitteilung die Bedeutung von Reeses Bekenntnis zur Hertha: "Wir wissen um den Wert von Fabi: Er ist ein absoluter Schlüsselspieler für uns, geht auf und neben dem Platz mit seiner mitreißenden Art immer voran. Dazu identifiziert er sich voll und ganz mit Hertha BSC, unseren Werten und unserer Philosophie. Seine Unterschrift ist ein starkes Signal und gleichzeitig Ansporn, akribisch an unseren Zielen zu arbeiten."

Ich möchte mit Hertha BSC wieder dahin zurückkehren, wo der Klub hingehört: in die Bundesliga. Fabian Reese bei seiner Vertragsverlängerung

Aufgrund Reeses starker Leistungen hatte es in der laufenden Saison immer wieder Gerüchte um einen Wechsel in die Bundesliga zur kommenden Saison gegeben, sollte Hertha nicht aufsteigen. Sein großes Ziel will Reese aber am liebsten mit der Alten Dame erreichen: "Ich fühle mich bei Hertha BSC mit all seinen Fans unglaublich wohl. Mit der Vertragsverlängerung möchte ich ein Zeichen setzen. Ich glaube an den Erfolg und an die Ziele unseres Vereins und möchte mit Hertha BSC wieder dahin zurückkehren, wo der Klub hingehört: in die Bundesliga."

Ein Aufstieg in der laufenden Saison dürfte schwierig, aber nicht unmöglich werden. Aktuell belegen die Hauptstädter nach dem 22. Spieltag im Zweitliga-Tableau Rang acht. Der Rückstand auf den Relegationsplatz, den aktuell der HSV innehat, beträgt sechs Punkte. Reese kam in der Liga bisher in 19 Spielen zum Zug, dabei 17-Mal von Beginn an. Dabei gelangen dem Fanliebling sechs Tore und elf Vorlagen bei einem starken kicker-Notenschnitt 2,89.

In den vier Pokalpartien bis zu Herthas Ausscheiden im Viertelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern kam der 26-Jährige gar auf einen kicker-Notenschnitt von 1,83. Vier Tore und drei Assists markierte er in der laufenden Pokalsaison und überragte besonders beim Achtelfinalsieg gegen den Hamburger SV.