Modus, Teilnehmer, TV: Wissenswertes zum EHF Euro Cup

Der EHF Euro Cup steht vor der Tür, das DHB-Team bestreitet zwei Spiele gegen hochrangige Gegner. Der kicker beantwortet die wichtigsten Fragen zum Turnier.

Wer nimmt beim EHF Euro Cup teil?

Es spielen die Mannschaften, die bereits automatisch für die kommende Handball-EM qualifiziert sind. 2024 findet das Turnier in Deutschland statt, neben dem Gastgeber ist der amtierende Europameister Schweden, Vize-Europameister Spanien sowie das drittplatzierte Dänemark schon sicher mit dabei.

Seit wann gibt es das Turnier?

Erstmals wurde es zur Vorbereitung auf die EM 2020 ausgetragen. Spanien setzte sich durch, in der folgenden Auflage hieß Ungarn der Sieger.

Wie ist der Modus?

Jeder spielt in einer Vierergruppe gegen Jeden, es gibt ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Die ersten Partien gehen ab Mittwoch über die Bühne, Deutschland muss am Donnerstag in Mannheim gegen Schweden (Anwurf 19 Uhr) und am Samstag in Spanien (20.15 Uhr) antreten. Weiter geht es dann von 8. bis 12. März 2023, der Sieger wird in den letzten Spielen zwischen 26. und 29. April 2023 ermittelt.

Wo sind die Spiele zu sehen?

Die Partie gegen Schweden wird im TV und Stream von Sport1 übertragen. Die Partie im spanischen Jaen wird Stand jetzt nicht zu sehen sein.