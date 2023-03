Modus, Favoriten, Außenseiter? Die wichtigsten Fragen zu den Play-offs in der DEL

Gesucht wird der 102. deutsche Meister im Eishockey, bereits zum 29. Mal wird dieser in der DEL ermittelt. Die wichtigsten Fragen zu den Play-offs ...

Wer wird Meister?



Titelverteidiger Eisbären Berlin ist bereits ausgeschieden. Topfavorit ist zweifellos der EHC Red Bull München mit Rekordtrainer Don Jackson. Der Dreifachmeister der Jahre 2016 bis 2018 beendete die Hauptrunde mit satten 19 Punkten Vorsprung souverän als Erster und hat mit dem deutschen Topscorer Yasin Ehliz und einem halben Dutzend Nationalspielern den wohl am besten und ausgeglichensten besetzten Kader.

Wer hat ebenfalls Chancen?



Der ERC Ingolstadt, 2014 Überraschungsmeister, spielte seine beste Punkterunde seit 17 Jahren und sicherte sich zum dritten Mal Platz zwei in der DEL. Der neue Trainer Mark French sorgte für attraktives Eishockey dank viel Tempo, hohem Forechecking und höherer Konstanz in den Leistungen. Ganz anders die Adler Mannheim, die dennoch - dank hochkarätig besetztem Kader - zu den Titelanwärtern zählen. Bei den Kurpfälzern gab es große Aufs und Abs. Nach fünf Niederlagen in Folge präsentierte sich der achtmalige Meister am letzten Wochenende mit Siegen gegen Ingolstadt und Düsseldorf jedoch bereits Play-off-Form.

Schon der Viertelfinalgegner für die Adler hat es allerdings in sich: Die Kölner Haie waren mit fünf Erfolgen aus den letzten sechs Spielen neben München das Team der Stunde. Nicht zu unterschätzen sind die Straubing Tigers, die nach 2020 und 2022 zum dritten Mal unter den besten Vier abschlossen.

Wer sind die Stars der Play-offs?



Im Blickpunkt stehen natürlich gerade auch die deutschen Nationalspieler. München setzt auf den überragenden Keeper Mathias Niederberger - in den letzten beiden Jahren Meister mit Berlin - sowie Yasin Ehliz, der sich in der besten Form seiner Karriere befindet. In Mannheim sind Matthias Plachta und der langjährigen NHL-Verteidiger Korbinian Holzer zwei der deutschen Leader. Ebenfalls im Fokus: der Kölner Maximilian Kammerer als Torjäger oder das einstige Toptalent Dominik Bokk von Aufsteiger Frankfurt.

Ein ehemaliger Nationalspieler nimmt derweil Abschied: DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer hat das Ende seiner Karriere angekündigt, mindestens noch die erste Play-off-Runde hängt er mit den Nürnberg Ice Tigers aber dran.

Wer ist der größte Außenseiter?



Anders als ihre Vorgänger Bietigheim Steelers, der nach Platz 13 im ersten Jahr nun wieder in die DEL2 absteigen, gelang Aufsteiger Löwen Frankfurt vor allem dank eines starken Saisonstarts am Ende knapp der Einzug in die K.-o.-Runde. Mit dem zuletzt verletzten Bokk, der einst im NHL-Draft in der ersten Runde gezogen worden war, sowie dem MVP-Kandidaten Carter Rowney stellten die Hessen zwei der besten Stürmer der DEL. Gegen die DEG, die am 60. Spieltag im Fernduell mit dem rheinischen Rivalen die direkte Viertelfinalqualifikation verspielte, hat Frankfurt zumindest eine kleine Chance. Danach wäre gegen München aber wohl Endstation.

Wie ist der Modus der Play-offs?



Zunächst werden bereits ab Dienstag in der 1. Play-off-Runde erst einmal die letzten beiden Viertelfinalisten ermittelt. Im Modus "Best of three" zwischen Düsseldorf und Frankfurt sowie den Fischtown Pinguins und Nürnberg Ice Tigers. Ab dem Viertelfinale, das Anfang der kommenden Woche beginnt, werden die Serien erstmals nach der Corona-Pandemie wieder im gewohnten Modus "Best of seven" ausgetragen. Folglich sind vier Siege sind zum Weiterkommen nötig.

Steht es in einem Play-off-Spiel nach 60 Minuten remis, wird so lange um ein weiteres 20-minütiges Drittel verlängert, bis ein Tor fällt. Das längste Spiel der DEL dauerte so einst 168 Minuten und 16 Sekunden: Köln siegte am 22. März 2008 mit 5:4 gegen Mannheim. Ein Penaltyschießen gibt es in den Play-offs nicht.

Wo sind die Play-offs zu sehen?



Die Deutsche Telekom überträgt auf "MagentaSport" per Livestream über TV, PC, Tablet oder Smartphone alle Partien live - für Telekom-Kunden ist das Angebot kostenlos, alternativ fallen monatliche Gebühren an. Im Free-TV sind zusätzlich bei "ServusTV" bis zu acht Spiele live zu sehen, dazu bis zu 16 weitere Partien kostenlos im Livestream.