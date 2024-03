Modus, deutsche Gegner, Fernsehen: So läuft die Olympia-Qualifikation im Handball

In einer Vierergruppe mit Algerien, Kroatien und Österreich kämpfen Deutschlands Handballer um ein Olympia-Ticket. Für Bundestrainer Gislason geht es um alles. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Olympia-Quali:

Juri Knorr, Johannes Golla und Co. sind mit dem DHB-Team in der Olympia-Quali gefordert. Sascha Klahn

Was steht an?

Ab Donnerstag kämpfen Deutschlands Handballer um die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris. In Hannover trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bei einem Vierer-Turnier auf Algerien (Donnerstag, 17.45 Uhr), Kroatien (Samstag, 14.30 Uhr) sowie Österreich (Sonntag, 14.10 Uhr). Nur die zwei besten Teams lösen das Ticket für das olympische Turnier in Frankreich, das vom 25. Juli bis 11. August stattfindet.

»Spielplan Olympia-Qualifikation Handball

Worum geht es noch?

In der niedersächsischen Hauptstadt entscheidet sich auch und vor allem die Zukunft von Bundestrainer Gislason. Der Deutsche Handballbund (DHB) verlängerte den Vertrag mit dem Isländer nach dem vierten Platz bei der EM, Gislasons bislang bestem Ergebnis als DHB-Coach, bis einschließlich der Heim-WM 2027 - der Deal gilt aber nur, wenn Deutschland die Olympia-Qualifikation schafft. Bis das Ticket in der Tasche ist, arbeitet der 64-Jährige also auf Bewährung.

Warum ist eine Olympia-Teilnahme so wichtig für den Handball?

Die Olympischen Spiele haben im Handball eine immense Strahlkraft. Eine größere Bühne gibt es nicht. Dem DHB-Team bietet sich in Paris dazu gleich eine doppelte Chance. Auch die Frauen kämpfen im April in Neu-Ulm gegen Slowenien, Montenegro und Paraguay noch um ihr Ticket, es winkt die erste Olympia-Teilnahme beider DHB-Nationalmannschaften seit 2008.

Olympiasieger wurde eine deutsche Mannschaft erst einmal, 1980 triumphierten die Männer der DDR um Torhüter Wieland Schmidt im legendären Finale von Moskau gegen die Sowjetunion. Die bislang letzte Medaille gelang mit Bronze 2016 in Rio de Janeiro. 2004 in Athen gewannen die DHB-Männer Silber.

Wer sind die stärksten Konkurrenten?

Die Partie gegen Algerien, den WM-Vorletzten von 2023, dürfte zum Auftakt eine Pflichtaufgabe für das DHB-Team werden. Die entscheidenden Spiele warten am Wochenende gegen Kroatien und Österreich - auf beide Nationen traf Deutschland mit mäßigem Erfolg bei der EM im Januar. Außenseiter Österreich hatte Deutschland ein 22:22 abgetrotzt, Kroatien feierte beim sportlich unbedeutenden Hauptrunden-Abschluss sogar einen Sieg (30:24).

Beim Duell mit dem Weltmeister von 2003 kommt es zum Wiedersehen mit Dagur Sigurdsson: Der ehemalige Bundestrainer und Macher des EM-Wintermärchens 2016 verzichtete auf eine bereits sichere Olympia-Teilnahme mit Japan und heuerte Ende Februar stattdessen beim kroatischen Team um den Kieler Domagoj Duvnjak an.

Auf wen setzt Gislason?

Der Isländer vertraut vor allem jenen Spielern, die bei der Heim-Europameisterschaft im Januar den vierten Platz erreicht hatten. Angeführt wird die Mannschaft von Golla sowie den Führungsspielern um Torwart Andreas Wolff und Spielmacher Juri Knorr. Auch die U21-Weltmeister um Nils Lichtlein und David Späth sind wieder mit dabei.

Rückraumspieler Marian Michalczik kehrt nach Verletzung in das DHB-Aufgebot zurück. Für die verletzten Kai Häfner und Martin Hanne nominierte Gislason die Leipziger Luca Witzke und Franz Semper nach.

Wer überträgt die Spiele?

Handball-Fans können alle Spiele des deutschen Teams in der Olympia-Qualifikation ohne Zusatzkosten sehen. Sport1 überträgt das Auftaktspiel gegen Algerien, ZDF zeigt das Duell mit Kroatien und das Spiel gegen Österreich läuft in der ARD.

Zusätzlich zeigt der kostenpflichtige Streamingdienst Dyn alle Spiele der Olympia-Qualifikation. "Das ist ein starkes Gesamtpaket, das über alle Sender hinweg das Interesse an beiden A-Nationalmannschaften widerspiegelt", äußerte DHB-Vorstandschef Mark Schober.

Wer ist schon qualifiziert?

Neben Gastgeber und Europameister Frankreich kann Weltmeister Dänemark schon fix für den Saison-Höhepunkt im Sommer planen. Argentinien, Japan, Ägypten und Schweden sind ebenfalls mit dabei. Sechs Olympia-Tickets sind noch zu vergeben - zwei pro Qualifikationsturnier. Letztmalig hatte Deutschland 2012 die Teilnahme an den Olympischen Spielen verpasst. Vor acht Jahren in Rio de Janeiro holte das DHB-Team Bronze.