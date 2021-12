Modric und Marcelo positiv auf Coronavirus getestet

Luka Modric und Marcelo werden Real Madrid vorerst nicht zur Verfügung stehen. Die beiden wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Mit einem einzigen Satz gaben die Königlichen die zwei Ausfälle bekannt. Damit ist das Fußballjahr für Modric und Marcelo beendet. Real ist am kommenden Sonntag gegen Cadiz gefordert, die nächste Partie steht erst wieder am 2. Januar beim FC Getafe an.

Für die Madrilenen wiegt der Ausfall Modrics deutlich schwerer. Der Kroate befindet sich mit 36 Jahren im x-ten Frühling seiner Karriere und hatte in den vergangenen Wochen entscheidenden Anteil am Höhenflug der Ancelotti-Elf. Real führt die Tabelle in Spanien mit acht Punkten Abstand bei einem Spiel mehr vor dem FC Sevilla an und hat sich auch für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert - wobei die Auslosung gewaltigen Ärger nach sich zog.

Sportlich kaum noch eine Rolle spielt hingegen der einstige Stamm-Linksverteidiger Marcelo. Der 33-Jährige kam in dieser Saison nur zu drei Liga-Einsätzen, zweimal wurde er dabei eingewechselt. Seit November kam er gar nicht mehr zum Zug. In der Champions League kam er zweimal als Einwechselspieler zum Einsatz. Die Zeichen mit dem Brasilianer, der seit 2007 das Real-Trikot trägt und dessen Vertrag im Sommer ausläuft, stehen klar auf Abschied.

