Modric macht weiter: Jetzt aufzuhören, "wäre sinnlos"

Zweimal führte Luka Modric Kroatien mindestens ins Halbfinale einer WM. Nach 162 Spielen ist immer noch nicht Schluss, der Spielmacher will in der Nationalmannschaft weitermachen.

Das siegreiche Spiel um Platz drei gegen Marokko sollte noch nicht das letzte in seiner Nationalmannschaftskarriere gewesen sein. Kroatiens Rekordnationalspieler Luka Modric hat einen möglichen Rücktritt vertagt. Damit könnte die EM 2024 zu seinem letzten Tanz werden.

Zwar wäre der dritte Platz bei der WM in Katar ein gelungener Abschluss gewesen, allerdings verdichteten sich noch während des Spiels die Anzeichen, dass der 37-Jährige den Kockasti noch etwas erhalten bleiben würde. Denn Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic ließ seinen Superstar gegen Marokko über die volle Länge auf dem Spielfeld - keine Auswechslung zum Abdanken.

Gegenüber dem größten kroatischen Sender "HTV" bestätigte Modric nun, noch ein bisschen weitermachen zu wollen und deutete auf die Nations League, in der Kroatien bis ins Final Four vorgedrungen ist. "Wenn wir schon im Finalturnier sind, wäre es sinnlos, wenn ich das nicht bestreiten würde. Danach sehen wir weiter. Die Nations League will ich definitiv spielen", betonte Modric, dessen derzeitiger Fitnesszustand Bände spricht. Im Halbfinale des Turniers treffen die "Karierten" im Juni 2023 entweder auf Spanien, Italien oder die Niederlande.

Seit Jahren Antreiber einer Goldenen Generation

Modric gilt seit Jahren als Aushängeschild einer Goldenen Generation in Kroatien, deren Performance in zwei beachtlichen Auftritten bei den jüngsten Weltmeisterschaften gipfelte. Sowohl 2018 (Vizeweltmeister) als auch 2022 erreichte das Team von Zlatko Dalic jeweils mindestens das Halbfinale - beide Male mit Modric als Spielführer. Bereits bei der EM 2016 hatte Kroatien mit einem Sieg in Gruppe D noch vor Spanien sein Können angedeutet, war dann aber am späteren Europameister Portugal im Achtelfinale gescheitert.

Mit diesen Auftritten habe sich die Nation im Fußball einen Namen verschafft, ist sich Modric sicher: "Wir sind als Mannschaft in den vergangenen Jahren gewachsen, das zeigen unsere Spiele und unsere Ergebnisse. Kroatien ist in den vergangenen 20 Jahren keine Überraschung, sondern eine Konstante."

Modric absolvierte für die Karierten bis dato 162 Länderspiele, in denen er 23 Treffer erzielte. Bei Kroatiens Rekordnationalspielern liegt er damit jetzt schon weit vor Darijo Srna (134) an der Spitze. Und überhaupt haben in ganz Europa nur fünf Spieler mehr Partien bestritten als Modric für Kroatien. Mit Iker Casillas (Spanien, 167), Sergio Ramos (Spanien, 180) und Cristiano Ronaldo (Portugal, 196) befinden sich unter anderem drei ehemalige Teamkollegen von Real Madrid noch vor dem 37-Jährigen.

Als ich ihn das erste Mal sah, war ich schon ein wenig eingeschüchtert. Josip Stanisic über Luka Modric

Für die kroatische Nationalmannschaft fungiert Modric aufgrund seiner Erfahrung als Antreiber. Das Turnier habe zudem einigen Akteuren geholfen, "als Spieler und Menschen zu wachsen", so Modric, der glücklich darüber sei, dass junge Spieler eine "neue Energie und Qualität" in den Kader gebracht hätten.

Zu diesen jungen Spielern gehört auch Josip Stanisic (22) vom FC Bayern München. Der Rechtsverteidiger schwärmte gegenüber "MagentaTV" von seinem Mitspieler. "Man hat heute gesehen, dass er immer noch ein überragender Fußballer ist", so der Kroate nach dem Spiel gegen Marokko. "Als ich ihn das erste Mal sah, war ich schon ein wenig eingeschüchtert", gab Stanisic zu. Inzwischen aber sei Modric für ihn ein hervorragender Anführer.

Auch Zlatko Dalic hatte seinem Starspieler im Laufe der WM in Katar immer wieder gehuldigt. "Wenn er zurücktreten würde, wäre das eine Tragödie für alle Fans auf der ganzen Welt", hatte der Nationaltrainer betont und damit signalisiert, gerne noch weiter mit dem Spielmacher zusammenarbeiten zu wollen. Zumindest vorerst hat sich dieser Wunsch erfüllt.