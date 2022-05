Modica wird Kauczinskis Assistent in Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden hat sein Trainerteam komplettiert. Mit Giuliano Modica holt der Drittligist einen weiteren Assistenten für Chefcoach Markus Kauczinski.

Der 31-jährige Modica erhält einen Zweijahresvertrag bis Juni 2024. Kauczinski hat damit neben dem schon vorhandenen Assistenten Nils Döring und Torwart-Trainer Marjan Petkovic einen weiteren "Zuarbeiter" bekommen.

"Ich kenne Giuliano aus seiner Zeit als SVWW-Spieler sehr gut und freue mich, dass wir ihn für uns gewinnen konnten", so Paul Fernie, Sportlicher Leiter bei den Wiesbadenern. "Ich bin überzeugt davon, dass Giuliano mit seiner Energie und seinem Engagement eine Bereicherung für unser Trainerteam sein wird."

Aufsteiger mit Wiesbaden - Verletzungsbedingtes Karriereende

Der gebürtige Argentinier Modica war in den letzten drei Spielzeiten noch für die Zweitvertretung des 1. FSV Mainz 05 am Ball und musste seine Spielerkarriere verletzungsbedingt beenden. Er kommt auf 23 Einsätze in der 2. Bundesliga und 45 Einsätze in der 3. Liga, davon neun für den SVWW in der Aufstiegssaison 2018/19. In der Regionalliga absolvierte der Innenverteidiger insgesamt 202 Partien.

"Dass ich meine ersten Schritte im Trainergeschäft in Wiesbaden gehen darf, macht mich wirklich glücklich", so Giuliano Modica in einer Mitteilung des diesjährigen Tabellenachten.