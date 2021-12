Modestes Schadenfreude wegen Schmadtke: "Schön, Wolfsburg in die Krise zu schicken"

Anthony Modeste genoss seinen Lucky Punch nach dem Sieg gegen Wolfsburg ganz besonders. Der Franzose teilte nach der Partie gegen den ehemaligen Geschäftsführer Sport der Kölner aus.

Schmadtke war zwischen 2013 und 2017 als Geschäftsführer Sport beim FC tätig, Modeste wechselte 2015 aus Hoffenheim zu den Geißböcken. Nach einer ordentlichen (Saison 15/16; 15 Tore) und einer starken (16/17; 25 Tore) Spielzeit wurde der Franzose erst nach China verliehen und anschließend auch dorthin verkauft - in dieser Zeit kam es auch zum Bruch des heute 33-Jährigen mit Schmadtke, der mittlerweile beim VfL tätig ist.

Denn im Sommer 2017 entstand eine Transferposse um Modeste: Damals standen Aussage gegen Aussage um einen geplatzten Transfer zu Tianjin Quanjian, wenige Tage später verlieh der FC den Franzosen dann nach endlosen Irrungen und Wirrungen zwischen Berater, Spieler und Klub doch zu dem besagten Verein nach China.

"Man trifft sich immer zweimal im Leben"

Nach dem 3:2-Sieg des FC über die Wölfe, der sechsten Niederlage der Niedersachsen in Serie, freute sich Doppelpacker Modeste daher nicht nur über den Sieg seiner Mannschaft - sondern auch über seinen persönlichen: "Man trifft sich immer zweimal im Leben. Es ist schön hier zu gewinnen und Wolfsburg in die Krise zu schicken", so der Angreifer gegenüber der "Sportschau".

Am "Sky"-Mikrofon präzisierte er dann noch einmal: "Ich bin glücklich, weil wir die Mannschaft von Jörg Schmadtke in die Krise geschickt haben". Es scheint also, als wären dort noch einige Rechnungen offen gewesen, die der Franzose, der in dieser Saison bereits zehn Treffer in der Liga erzielen konnte, auf seine Art beglichen hat.