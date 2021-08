Modeste über Baumgart: "Das hat er gut gemacht"

Der große Coup blieb dem FC in München bei der 2:3-Niederlage verwehrt. Dennoch gab es viele positive Ansätze. Einer davon: Anthony Modeste wird wieder zu einem Faktor für das Kölner Spiel.

Freunde der Sportwetten sollten sich den 19. Spieltag genau vormerken. Dann empfängt der 1. FC Köln in Müngersdorf den FC Bayern München, und das Ergebnis steht quasi schon fest: 3:2 wird der Rekordmeister gewinnen - denn so gingen bislang alle drei Begegnungen von Steffen Baumgart als Trainer mit den Münchnern aus.

Mit dem SC Paderborn holte der heutige FC-Trainer in der Saison 2019/2020 zweimal dieses knappe Resultat heraus. Und auch am Sonntag hielten Baumgarts Kölner die Partie bis zum Schlusspfiff offen.

Das Resultat für das erneute Aufeinandertreffen in der Rückrunde kann man aus dieser Statistik natürlich nicht ablesen, doch der Charakter des Spiels in München erlaubt zumindest, jetzt schon deutliche Entwicklungen unter dem neuen Trainer zu erkennen.

Der Auftritt in München war ein Fortschritt für den FC

Eine offensive taktische Grundausrichtung mit, wenn möglich, hohem (Gegen-)Pressing und schnellem Umschaltspiel propagiert Baumgart. Und - mindestens genauso wichtig: Der Fußball-Lehrer hat seinen Profis schon eine hohe Dosis an Mut eingeimpft, an diese Spielidee zu glauben. Auch wenn es gegen den Rekordmeister geht. So ist der Auftritt trotz der Niederlage in München für die weitere Entwicklung von Baumgarts Ansatz als Fortschritt zu deklarieren.

Diese macht unter dem 49-Jährigen auch Anthony Modeste. Seit seiner Rückkehr aus China im November 2018 eine einzige Enttäuschung und nach einer unglücklichen Leihe zur AS St. Etienne im ersten Halbjahr 2021 mehr der weniger abgeschrieben, blüht der Torjäger auf einmal wieder auf. Wie beim Auftakt-Sieg gegen Hertha BSC traf Modeste auch in München.

Für seine sportliche Wiederauferstehung gibt es natürlich Gründe. So erklärte Modeste am Sky-Mikrophon: "Erst hab' ich viel investiert in dieser Sommerpause, habe eine OP (an der Leiste, Anm. d. Red.) gehabt und viel gearbeitet. Und dann der Trainer - wenn der Trainer auf dich steht, ist es einfacher für einen Stürmer. Das hat er gut gemacht."

Natürlich willst du mehr. Modeste nach dem 2:2

So wie der FC in München. Modeste war dort erst nach der Pause mit der Leistung von sich und seinen Kollegen einverstanden. "Wir haben in der ersten Hälfte nicht so gut gespielt, aber in der zweiten viel besser", analysierte der Franzose.

Demzufolge trauerte er vergebenen Chance auf eine Überraschung hinterher. "Natürlich willst du mehr, wenn du nach einem 0:2 auf 2:2 zurückkommst. Dann denkst du: Heute kannst du hier etwas mitnehmen", so der 33-Jährige, "aber wir haben gegen die beste Mannschaft der Bundesliga gespielt. Das hat man wieder gesehen. Trotzdem müssen wir an uns glauben." Dafür, dass Letzteres eintritt, hat Baumgart längst mit seinem in vielerlei Hinsicht konstruktiven Ansatz gesorgt.