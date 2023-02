Modeste-Transfer: Prozess um Beraterhonorare

Die Transferakte Anthony Modeste und Tianjin Quanjian sorgt auch fünf Jahre später noch für juristische Auseinandersetzungen. Nun geht es vor dem Landgericht (LG) Kleve um die Rückholaktion des Franzosen zum 1. FC Köln - ein damals nach eigenem Bekunden involvierter Berater klagt auf 360.000 Euro.

Gegenwart beim BVB, Vergangenheit in Köln und China: Anthony Modeste. imago images (3)

Sein Vorwurf an die Partei, die den Wechsel formal laut FIFA-Transfer-Matching-System (TMS) und DFB-Vermittlerübersicht begleitet hat, lautet: Diese habe ihm nicht die ursprünglich avisierte Teilprovision für den Transfer Modestes bezahlt. Es soll einen entsprechenden Vertrag gegeben haben, der zwar nicht beidseitig unterzeichnet worden, aber gelebt worden sei.

Als Beleg für das Zustandekommen des Vertrags führt der Kläger nach kicker-Informationen an, dass die Beklagte ihm einen Teil der Provision bezahlt habe, nachdem er eine erste Teilrechnung gestellt habe. Bei dem Kläger handelt es sich um einen professionellen Agenten, bei der Beklagten um die Geschäftsführerin einer Handelsfirma aus Kleve, die ansonsten keine Erfahrungen mit dem Transfer von Fußballern hat.

Zumindest taucht sie außerhalb des Modeste-Wechsels weder im FIFA-TMS auf noch in den publizierten Vermittlerübersichten des DFB. Ihr Rechtsbeistand erklärte auf Anfrage, dass sie sich außerhalb des Verfahrens nicht äußern möchte. Nun ist es am LG, das an diesem Montag zu der Sache tagt, Klarheit zu schaffen.

Petralito verklagte den FC auf zwei Millionen Euro

Kleve ist nicht das erste Gericht, das sich mit dem Modeste-Transfer beschäftigt. Nachdem der Angreifer im Sommer 2017 für insgesamt mehr als 30 Millionen Euro aus Köln nach Tianjin in die damals mit Geld nur so um sich werfende chinesische Super League gewechselt war, hatte Giacomo Petralito den FC auf zwei Millionen Euro verklagt. Der Schweizer Agent behauptete, er hätte eine Vermittlungsdienstleistung für den Bundesligisten erbracht, indem er Tianjins damaligen Coach Fabio Cannavaro von Modeste überzeugt habe. Sowohl das LG als auch das Oberlandesgericht (OLG) Köln aber gaben dem FC Recht.

Wirklich glücklich wurde Modeste, der seit August 2022 für Borussia Dortmund stürmt, im Reich der Mitte ohnehin nicht. 2018 hatte der 34-Jährige seinen Kontrakt bei Tianjin mit Verweis auf offene Gehaltszahlungen gekündigt. Der Rückkehr nach Köln wollte der chinesische Klub jedoch juristisch einen Riegel vorschieben.

Erst im Februar 2019 erhielt Modeste die erneute Spielgenehmigung für die Bundesliga. Das Ringen um das Geld aus China hingegen ging juristisch weiter. Einen Spruch der Streitschlichtungsstelle der FIFA, wonach Tianjin Modeste mehr als eine Million Euro plus Zinsen zahlen hätte müssen, hob der Internationale Sportgerichtshof CAS auf und verwies die Sache zurück an den Weltverband.

Modestes chinesischer Ex-Klub wurde 2019 der Verwaltung des Nationalverbandes unterstellt wegen eines Pharmaskandals um den einstigen Haupteigner. Zwischenzeitlich hatte der Klub unter anderem die in Europa bekannten Profis Alexandre Pato und Axel Witsel beschäftigt.