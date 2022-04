Modeste servierte Kaffee, der nicht so recht schmeckte

Anthony Modestes "Kaffee-Jubel" gegen Bielefeld kam nicht gut an, auch nicht bei Effzeh-Coach Steffen Baumgart, der seinen Stürmer rüffelte. Letztlich war Modestes Aktion der einzige Missklang an einem Nachmittag, an dem für den FC fußballerisch nicht alles nach Wunsch lief, ergebnistechnisch aber schon.

Es gehört ganz sicher zu den großen Stärken des Trainers Steffen Baumgart, die Dinge beim Namen zu nennen. Das mag nicht immer jedem Beobachter gefallen, doch der 50-Jährige hat dies so für sich entschieden und wird sich ganz sicher auch nicht mehr ändern in diesem Leben. Dabei besitzt er eine feine Antenne dafür, was okay ist und was nicht.

Tony Modestes Aktion, ein Paket des von ihm und seinen Partnern vertriebenen Kaffee beim Torjubel in die Kameras zu halten und anschließend zu verschenken, gefiel dem Trainer nicht. Und daraus machte er keinen Hehl: "Fußball ist auch immer dünnes Eis", führte Baumgart aus, "und man darf es nicht überdrehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man überdreht, dann kriegt man meistens vor die Fresse." Das, so Baumgart, klinge vielleicht hart, sei aber so. "Mehr möchte ich dazu nicht sagen."

Es wird sicherlich ein Gespräch der Geschäftsführung mit dem Torjäger geben, der sich so erklärte: "Ich vergesse nie, wo ich herkomme." Diese Aktion sei ein Dankeschön gewesen "an die Leute, die mich immer unterstützt haben. Es war einfach ein Geschenk, mein Trikot konnte ich ja nicht geben." Allerdings arbeitet der FC mit Geschäftspartnern zusammen, die Geld dafür zahlen, Kaffee im Müngersdorfer Stadion verkaufen zu dürfen. Alles in allem: eine wenig durchdachte Aktion des Stürmers, überflüssig in diesem Rahmen.

Unseren Lauf sieht man uns nicht an Steffen Baumgart

Letztlich war dies der einzige Missklang an einem Nachmittag, an dem für den FC fußballerisch nicht alles nach Wunsch lief, ergebnistechnisch aber schon. Das 3:1 bedeutete den dritten Sieg in Serie, "einen Lauf" nannte Gästetrainer Marco Kostmann dies. Baumgarts Urteil fiel dennoch nicht rosarot aus: "Unseren Lauf sieht man uns nicht an. Wir haben uns das Leben oft sehr schwer gemacht, nicht so leichtfüßig agiert, wie wir es können." Was in erster Linie an einem Gegner lag, der offensichtlich nicht bereit ist, die Klasse freiwillig aufzugeben. Die Störmanöver der Bielefelder hemmten den Kölner Spielfluss, "für uns war es wichtig zu sehen, was wir uns noch erarbeiten müssen."

Souveränität zum Beispiel gegen einen fußballerisch unterlegenen Gegner, dessen Mut und Entschlossenheit reichte, dem FC das Leben schwer zu machen. "Es war ein hartes Stück Arbeit", resümierte Anthony Modeste und plauderte aus der Kabine: "Der Trainer war ein bisschen sauer in der Halbzeit, weil wir nicht das gemacht haben, was er wollte. Die zweite Halbzeit war ein bisschen besser, aber nicht perfekt. Das ist aber normal gegen einen Gegner, der in der Liga bleiben will."

Schmerzhafte Kuriosität am Rande

Eine (schmerzhafte) Kuriosität hatte die Partie noch übrig: Jonas Hector zog sich beim Zusammenprall mit Alessandro Schöpf eine klaffende Kopfwunde zu und wurde intensiv in der Kabine behandelt. Die Wunde wurde genäht, nach obligatorischen medizinischen Tests kehrte er nach rund zehn Minuten mit einem Kopfverband zurück. Bis dahin hatten die Kölner auf ihren Kapitän gewartet und zu zehnt gespielt.

Schmitz war von der rechten auf die linke Abwehrseite gewechselt, Ljubicic übernahm hinten rechts. Das Team rückte insgesamt ein paar Meter zurück, agierte defensiv kompakter. Eine Situation, die man durchaus als riskant bezeichnen kann, überbrückten die Kölner völlig problemlos. Hector allerdings musste nach einer knappen halben Stunde endgültig raus, was angesichts der Verletzung am Kopf sicherlich die beste aller Lösungen darstellte.