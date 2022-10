Modeste-Nachfolger Tigges? "Es liegt an mir"

Eine gefühlte Ewigkeit hatten die Kölner gegen Augsburg nicht gewonnen. Nun aber wurde der Angstgegner bezwungen - und großen Anteil daran trugen die Jungen.

Mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack trug Steffen Tigges maßgeblich zum 3:2-Sieg gegen die Fuggerstädter - es war der erste Heimdreier der Domstädter gegen den FCA nach zuvor sieben erfolglosen Anläufen. Das fiel am Ende weniger ins Gewicht, als der Fakt, dass junge und vergleichsweise unerfahrene Spieler besonders glänzen, wie eben Tigges (22 BL-Spiele).

Der Stürmer ist zwar schon 24 Jahre alt, dennoch ist es seine "erste richtige Saison in der Bundesliga", wie er selbst am DAZN-Mikro zugab. "Ich versuche mich zu akklimatisieren", betonte der robuste Angreifer und sprach auch über den psychologischen Druck, den er als "Nachfolger" des zu Borussia Dortmund gewechselten Anthony Modeste hat.

"Es nervt nicht unbedingt, weil Modeste ein richtig guter Spieler ist. Ich versuche schon, in seine Fußstapfen zu treten", sagte Tigges, der betonte, dass es am Ende an ihm selbst liege, ob er sich dauerhaft in der Beletage des deutschen Fußballs etablieren wird.

Seine zwei Tore gegen den FCA seien für ihn dabei natürlich "wichtig", aber es gebe wichtigere Dinge, etwa wie "wie die Mannschaft arbeitet" - und die habe das sehr gut gemacht. "Wir haben von Anfang ein gutes Spiel gemacht und unser Spiel durchgedrückt bekommen", fasste Tigges zusammen und ging ins Detail: "Dann haben wir mit der ersten Aktion direkt das Gegentor bekommen. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, wir hatten viele Aktionen um den Sechzehner, waren aber nicht so zwingend."

Nach dem Seitenwechsel sei es aber viel besser geworden. "Wir hatten zwingende Aktion, Abschlüsse, haben die Zuschauer mitgenommen und am Ende alles reingeworfen." Besonders imponiert habe ihm die Moral, die das Team mal wieder an den Tag gelegt hat. "Wir geben bei Rückständen nicht auf", stellte der Stürmer fest: "Es freut mich riesig, dass wir die Ergebniskrise besiegt haben."

Baumgarts Sonderlob

Neben Tigges trug sich auch Denis Huseinbasic (4 BL-Spiele) in die Torjägerliste ein und feierte so einen perfekten Einstand. "Startelfdebüt und direkt gewonnen - besser geht's gar nicht", sagte der 21-Jährige: "Gewinnen ist immer geil." Huseinbasic wies aber auch darauf hin, wie wichtig es war, dass sich die Geißböcke nach der Durststrecke von drei Pflichtspielniederlagen in Folge "mal wieder belohnt haben", denn auch in den zuvor verlorenen Spielen habe "man nicht schlecht gespielt".

Zufrieden mit den Jungen war auch Trainer Steffen Baumgart. "Wir entwickeln die Jungs. Es ist doch schön, dass sie nach und nach besser werden", sagte der 50-Jährige und lobte dann Linton Maina (31 BL-Spiele), der "ein überragendes Spiel gemacht" hat, Denis Huseinbasic, dessen "Coolness" beim Torabschluss ihn "überrascht" habe und natürlich auch Tigges, der bei beiden seiner Tore "genau richtig" gestanden habe - etwas, worüber man in Köln zuletzt gefeilt hatte, wie Baumgart durchblicken ließ.