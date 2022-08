Modeste: "Ich habe große Angebote abgelehnt"

Anthony Modeste hat sich ausführlich von den Köln-Fans verabschiedet - und versichert, selbst einer zu bleiben. Wegen des Geldes sei er nicht gegangen.

Nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund hat sich Anthony Modeste in einer langen Instagram-Botschaft noch einmal an die Kölner Fans gewandt und formuliert dabei eine Frage, die sich diese wohl auch schon gestellt haben: "Warum hätte ich nicht meine Karriere in Köln beenden sollen?"

Obwohl sein Vertrag noch eine Saison gültig gewesen wäre und für FC-Verhältnisse bestens dotiert war, unterschrieb er am Montag für ein Jahr beim BVB. "Bestimmte Gegebenheiten des Fußballs bedeuten, dass man das Schicksal nicht kontrollieren kann", erklärt er und wehrt sich gegen den Eindruck, den FC - wie schon 2017, als es ihn nach China gezogen hatte - erneut aus finanziellen Gründen verlassen zu haben.

"Ich habe am Tag der Geburt meines Sohnes beim FC unterschrieben"

"Wie viele vielleicht denken, gehe ich nicht wegen des Geldes", behauptet er. "Ich habe große Angebote aus den Golfländern abgelehnt. Ich hatte schon immer den Traum, die Champions League zu erleben, und diese Gelegenheit hat sich mir jetzt geboten. Ich glaube nicht, dass sie noch einmal kommen wird."

Noch vor einem Monat hatte Modeste im Kölner Trainingslager dagegen betont, an sich denken zu müssen - auch aus finanziellen Gründen: "Ich habe nur eine Karriere, um Titel zu holen, aber auch, um Geld zu verdienen."

Vom FC will er sich trotzdem im Guten verabschieden. "Sieben Jahre im Leben kann man nicht vergessen", schreibt der 34-jährige Angreifer. "Ich habe am Tag der Geburt meines Sohnes beim FC unterschrieben. Das wird für immer in meinem Herzen eingraviert sein. Sieben Jahre, in denen wir Lachen, Weinen, Freude und Leid erlebt haben. Und das sind Umstände, die meine Liebe zum FC Köln bestärkt haben. Das werde ich nie vergessen. Ich bin und bleibe ein glühender Anhänger des FC Köln. Und der FC wird für immer in meinem Herzen sein."