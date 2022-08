Modeste: Erlöst - und jetzt auch angekommen?

Er war schon vor dem Spiel ein Gesprächsthema - und das war er auch im Nachgang: Beim 1:0 in Berlin erzielte Anthony Modeste das entscheidende Tor. Ist er damit angekommen bei Borussia Dortmund?

Anthony Modeste war deutlich anzumerken, wie groß die Last war, die in diesem Moment von ihm abfiel. Ein Jubelschrei, ein langer Lauf zur Gästebank des Berliner Olympiastadions - und dann eine Umarmung mit Edin Terzic: Es war ein Augenblick der Erlösung, den Modeste am Samstagnachmittag in der 32. Minute des Dortmunder Auswärtsspiels bei Hertha BSC erlebte.

In den Tagen vor der Partie war eine Menge über Modeste gesprochen worden. Der 34-Jährige hatte zwar erst zwei Spiele für den BVB bestritten, dennoch kam bereits die Frage auf: Passt Modeste überhaupt zu Schwarz-Gelb?

Die Kritik veranlasste Sebastian Kehl bei der Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel zu einem Plädoyer. Zunächst machte der Sportdirektor seinem Ärger über vorschnelle Urteile Luft, dann warb er um Geduld. Zwei Tage ist das jetzt her. Am Samstag war es dann Modeste selbst, der auf dem Feld eine Reaktion zeigte.

"Heute hat mir die Mannschaft mehr Futter gegeben", sagte Modeste nach der Partie am Sky-Mikrofon und erklärte: "Wenn ein Stürmer mehr Bälle bekommt, ist es einfacher." Tatsächlich, und das war auffällig, war das Dortmunder Spiel in Berlin äußerst flügellastig. Der BVB trug seine Angriffe immer wieder über die beiden Außenbahnen vor, von dort flogen dann etliche Flanken in den Hertha-Strafraum. So auch nach gut einer halben Stunde, als die Borussia in Führung ging: Salih Özcan flankte von der rechten Seite in die Mitte, dort schraubte sich Modeste in die Luft und lenkte den Ball mit der Stirn ins Netz - sein erstes Tor für Dortmund.

Modeste hat "viel auf den Deckel gekriegt"

"Es hat ein bisschen gedauert", sagte der Franzose später und verriet dann, dass er durchaus vernommen hatte, wie viel Kritik an seiner Person aufgekommen war. Auch Terzic sei nicht entgangen, "dass ich in der letzten Zeit viel auf den Deckel gekriegt habe", sagte Modeste, der sich nach seinem Treffer explizit bei Terzic für die Unterstützung in den vergangenen Tagen bedankte.

Es sei "nicht so einfach" für ihn gewesen, gestand Modeste im Rückblick auf seinen Wechsel - konnte aber nach seinem dritten Auftritt im BVB-Trikot aufatmen. Zunächst hatte er zwar zwei Torchancen ausgelassen, doch dann brach er den Bann. Und so war auch das eine Nachricht der 90 Minuten von Berlin: Anthony Modeste und Borussia Dortmund - ja, das könnte passen.