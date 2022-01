Modeste: Die hohe Schule des Kopfballspiels

Flanke, Kopfball, Tor - was einfach klingt, klappt in Köln aktuell einfach gut. Auf jeden Fall bei Anthony Modeste. Der französische Angreifer des 1. FC Köln erzielte so das 1:0 im Olympia-Stadion und baute damit einen Rekord aus.

Kölns Anthony Modeste (li.) köpft zur Führung gegen Hertha ein. imago images/Contrast